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Футбол 09 листопада 2026 · 11:51

Відкриття "Кудрівки", голеадор з ЛНЗ: символічна збірна 12-го туру УПЛ

Чотири експерти Sport RBC.UA визначили найкращих футболістів 12-го туру чемпіонату України. До підсумкової одинадцятки потрапили представники восьми клубів
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Відкриття "Кудрівки", голеадор з ЛНЗ: символічна збірна 12-го туру УПЛ
Папа Ндіага (фото: ФК ЛНЗ)

У 12-му турі української Прем'єр-ліги відбулося кілька цікавих протистоянь, а центральний матч між "Шахтарем" і "Динамо" завершився без голів. Водночас інші команди подарували чимало приводів для індивідуальних відзнак: «Полісся» здолало «Верес», «Кудрівка» мінімально перемогла «Чорноморець», а ЛНЗ здобув три очки у зустрічі із «Зорею».

Редакція Sport RBC.UA традиційно визначила символічну збірну туру за підсумками голосування експертів. Цього разу свої варіанти запропонували Данило Вереітін, Микита Малюгін, Ігор Ільїн та Андрій Костенко.

12-й тур УПЛ: результати матчів

Майже всі матчі були відіграні, за винятком зустрічі "Харків" – "Карпати", де команди встигли зіграти лише перший тайм. По перерві командам завадила повернутися на поле повітряна тривога.

Відкриття &quot;Кудрівки&quot;, голеадор з ЛНЗ: символічна збірна 12-го туру УПЛ
12-й тур УПЛ: результати матчів (інфографіка: Sport RBC.UA)

Вибір експертів Sport RBC.UA

Данило Вереітін

Георгій Бущан ("Динамо") – Олексій Сич ("Динамо"), Богдан Векляк ("Кудрівка"), Едуард Сарапій ("Полісся"), Олександр Драмбаєв (ЛНЗ) – Олег Криворучко ("Лівий Берег"), Євгеній Смирний ("Кудрівка"), Олег Очеретько ("Шахтар") – Аліссон Сантана ("Шахтар"), Папа Ндіага (ЛНЗ), Ян Костенко ("Карпати").

Микита Малюгін

Кирило Лавута ("Кудрівка"); Борис Крушинський ("Полісся"), Едуард Сарапій ("Полісся"), Микола Матвієнко ("Шахтар"), Олег Соколов ("Лівий Берег"); Олег Криворучко ("Лівий Берег"), Євгеній Смирний ("Кудрівка"); Віталій Дахновський ("Буковина"), Кеассе Ба ("Динамо"); Папа Ндіага (ЛНЗ), Микола Гайдучик ("Полісся").

Ігор Ільїн

Кирило Лавута ("Кудрівка"); Борис Крушинський, Едуард Сарапій ("Полісся"), Аліу Тіаре ("Динамо"), Андрій Бусько ("Буковина"); Євгеній Смирний ("Кудрівка"), Олег Криворучко ("Лівий Берег"), Андрій Липовуз ("Епіцентр"), Аліссон ("Шахтар"); Папа Ндіага (ЛНЗ), Денис Ндукве ("Колос").

Андрій Костенко

Кирило Лавута ("Кудрівка"); Борис Крушинський ("Полісся"), Едуард Сарапій ("Полісся"), Аліу Тіаре ("Динамо"), Андрій Бусько ("Буковина"); Олег Криворучко ("Лівий Берег"), Андрій Липовуз ("Епіцентр"), Геннадій Пасіч, Аліссон ("Шахтар"); Папе Ндіага (ЛНЗ), Денис Ндукве ("Колос").

Чотири футболісти отримали максимальні чотири голоси: Едуард Сарапій, Олег Криворучко, Євгеній Смирний та Ндіага Яде. Саме вони стали найбільш одностайними виборами експертів.

Бомбардири УПЛ

Після матчів 12-го туру найкращим снайпером чемпіонату залишається форвард "Полісся" Ігор Краснопір, який забив дев'ять м'ячів. Ян Костенко з "Карпат" піднявся до шести голів, а Папа Ндіага Яде після дубля у ворота "Зорі" має вже чотири результативні удари.

Місце

Футболіст

Клуб

Голи

1

Ігор Краснопір

Полісся

9

2

Ян Костенко

Карпати

6

2

Батон Забергжа

Харків

6

2

Матвій Пономаренко

Динамо

6

5

Папа Ндіага Яде

ЛНЗ

4

5

Аліссон

Шахтар

4

5

Фелліпе Віейра

Карпати

4

5

Владислав Велетень

Полісся

4

5

Петер Ітодо

Харків

4

5

Ндукве

Колос

4

Турнірна таблиця УПЛ

Після 12-го туру лідерство захопив "Шахтар", який випереджає "Полісся" на одне очко. "Динамо" замикає трійку лідерів. При цьому "Харків" та "Карпати" мають матч у запасі через перерваний матч між собою.

Відкриття &quot;Кудрівки&quot;, голеадор з ЛНЗ: символічна збірна 12-го туру УПЛ
Турнірна таблиця УПЛ після 12 турів (інфографіка: Sport RBC.UA)

Наступний тур УПЛ відіграють за два тижні: він розтягнеться на чотири дні. 20 листопада 13-й тур відкриють "Шахтар" та "Лівий Берег", а завершиться цей ігровий день у понеділок, 23 листопада. Тоді "Чорноморець" прийматиме "Епіцентр", а ЛНЗ зустрінеться із "Поліссям".

Теги: УПЛ Шахтар Динамо Футбол
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