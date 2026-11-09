Відкриття "Кудрівки", голеадор з ЛНЗ: символічна збірна 12-го туру УПЛ

У 12-му турі української Прем'єр-ліги відбулося кілька цікавих протистоянь, а центральний матч між "Шахтарем" і "Динамо" завершився без голів. Водночас інші команди подарували чимало приводів для індивідуальних відзнак: «Полісся» здолало «Верес», «Кудрівка» мінімально перемогла «Чорноморець», а ЛНЗ здобув три очки у зустрічі із «Зорею».
Редакція Sport RBC.UA традиційно визначила символічну збірну туру за підсумками голосування експертів. Цього разу свої варіанти запропонували Данило Вереітін, Микита Малюгін, Ігор Ільїн та Андрій Костенко.
Майже всі матчі були відіграні, за винятком зустрічі "Харків" – "Карпати", де команди встигли зіграти лише перший тайм. По перерві командам завадила повернутися на поле повітряна тривога.
Георгій Бущан ("Динамо") – Олексій Сич ("Динамо"), Богдан Векляк ("Кудрівка"), Едуард Сарапій ("Полісся"), Олександр Драмбаєв (ЛНЗ) – Олег Криворучко ("Лівий Берег"), Євгеній Смирний ("Кудрівка"), Олег Очеретько ("Шахтар") – Аліссон Сантана ("Шахтар"), Папа Ндіага (ЛНЗ), Ян Костенко ("Карпати").
Кирило Лавута ("Кудрівка"); Борис Крушинський ("Полісся"), Едуард Сарапій ("Полісся"), Микола Матвієнко ("Шахтар"), Олег Соколов ("Лівий Берег"); Олег Криворучко ("Лівий Берег"), Євгеній Смирний ("Кудрівка"); Віталій Дахновський ("Буковина"), Кеассе Ба ("Динамо"); Папа Ндіага (ЛНЗ), Микола Гайдучик ("Полісся").
Кирило Лавута ("Кудрівка"); Борис Крушинський, Едуард Сарапій ("Полісся"), Аліу Тіаре ("Динамо"), Андрій Бусько ("Буковина"); Євгеній Смирний ("Кудрівка"), Олег Криворучко ("Лівий Берег"), Андрій Липовуз ("Епіцентр"), Аліссон ("Шахтар"); Папа Ндіага (ЛНЗ), Денис Ндукве ("Колос").
Кирило Лавута ("Кудрівка"); Борис Крушинський ("Полісся"), Едуард Сарапій ("Полісся"), Аліу Тіаре ("Динамо"), Андрій Бусько ("Буковина"); Олег Криворучко ("Лівий Берег"), Андрій Липовуз ("Епіцентр"), Геннадій Пасіч, Аліссон ("Шахтар"); Папе Ндіага (ЛНЗ), Денис Ндукве ("Колос").
Чотири футболісти отримали максимальні чотири голоси: Едуард Сарапій, Олег Криворучко, Євгеній Смирний та Ндіага Яде. Саме вони стали найбільш одностайними виборами експертів.
Після матчів 12-го туру найкращим снайпером чемпіонату залишається форвард "Полісся" Ігор Краснопір, який забив дев'ять м'ячів. Ян Костенко з "Карпат" піднявся до шести голів, а Папа Ндіага Яде після дубля у ворота "Зорі" має вже чотири результативні удари.
|
Місце
|
Футболіст
|
Клуб
|
Голи
|
1
|
Ігор Краснопір
|
Полісся
|
9
|
2
|
Ян Костенко
|
Карпати
|
6
|
2
|
Батон Забергжа
|
Харків
|
6
|
2
|
Матвій Пономаренко
|
Динамо
|
6
|
5
|
Папа Ндіага Яде
|
ЛНЗ
|
4
|
5
|
Аліссон
|
Шахтар
|
4
|
5
|
Фелліпе Віейра
|
Карпати
|
4
|
5
|
Владислав Велетень
|
Полісся
|
4
|
5
|
Петер Ітодо
|
Харків
|
4
|
5
|
Ндукве
|
Колос
|
4
Після 12-го туру лідерство захопив "Шахтар", який випереджає "Полісся" на одне очко. "Динамо" замикає трійку лідерів. При цьому "Харків" та "Карпати" мають матч у запасі через перерваний матч між собою.
Наступний тур УПЛ відіграють за два тижні: він розтягнеться на чотири дні. 20 листопада 13-й тур відкриють "Шахтар" та "Лівий Берег", а завершиться цей ігровий день у понеділок, 23 листопада. Тоді "Чорноморець" прийматиме "Епіцентр", а ЛНЗ зустрінеться із "Поліссям".