Костюк дебютувала на WTA Finals: чим завершився матч проти чемпіонки Вімблдона (відео)

Друга ракетка України Марта Костюк розпочала виступи на Підсумковому турнірі WTA в Індіан-Веллсі. У першому поєдинку групового етапу суперницею нашої тенісистки стала чешка Лінда Носкова.

Підсумковий турнір WTA. Група 1, 1-й тур

Марта Костюк (Україна) – Лінда Носкова (Чехія) – 2:6, 4:6

Запекла битва та переломний момент

Матч тривав два сети та завершився перемогою чеської тенісистки. Для українки це протистояння було надпринциповим, адже саме Носковій Марта поступилася у півфіналі цьогорічного Вімблдону.

Перша партія пройшла під диктуванням представниці Чехії. Ключовим епізодом став третій гейм, у якому Носкова реалізувала брейкпойнт. Згодом чешка наростила перевагу до 5:1 і впевнено закрила сет на свою користь, продемонструвавши високу точність ударів.

У другому сеті українка спробувала переломити перебіг поєдинку. Костюк навіть повела з рахунком 2:1, проте суперниця швидко вирівняла ситуацію, виконала вирішальний брейк і вийшла вперед – 4:2. Попри всі старання Марти та скорочення відставання, Носкова довела сет і матч до перемоги.

Історичний матч на WTA Finals

За даними аналітиків Opta Ace, цей поєдинок увійшов до історії як перше за останні п'ять років протистояння двох дебютанток на Підсумковому турнірі WTA. Востаннє подібний матч глядачі бачили ще у 2021 році.

Нагадаємо, що Марта пробилася на турнір у статусі запасної після того, як перша ракетка світу Єлєна Рибакіна знялася зі змагань через проблеми зі здоров'ям. Костюк підходила до цього виклику після паузи, спричиненої травмою зап'ястя та достроковим завершенням азійського турне.

Попереду на українку чекають ще два складні іспити в групі проти американок Коко Гофф та Джессіки Пегули. Щоб пробитися до плей-офф змагань, Марті необхідно посісти одне з перших двох місць у своїй четвірці.

Тим часом в паралельній групі турніру свій стартовий матч проведе й інша українка — Еліна Світоліна, яка 9 листопада зіграє проти Мірри Андрєєвої. У її квартеті також змагатимуться Аріна Соболенко та Кароліна Мухова.