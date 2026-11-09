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Футбол 09 листопада 2026 · 00:40

Дубль Ферміна перевернув усе: "Барселона" вирвала перемогу над "Атлетіко" в битві лідерів Ла Ліги

Каталонці пропустили першими, але здійснили камбек у Мадриді
Ігор Ільїн Ігор Ільїн Редактор новин відділу «Спорт»
Дубль Ферміна перевернув усе: "Барселона" вирвала перемогу над "Атлетіко" в битві лідерів Ла Ліги
Автор переможного дублю Фермін Лопес (фото: instagram.com/fcbarcelona)

"Барселона" здобула вольову перемогу над мадридським "Атлетіко" в центральному поєдинку 12-го туру чемпіонату Іспанії. Господарі відкрили рахунок на початку зустрічі, проте дубль Ферміна Лопеса дозволив каталонцям переломити перебіг матчу та зберегти перше місце в турнірній таблиці.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

"Атлетіко" забив першим

Зустріч на стадіоні "Ріяд Ейр Метрополітано" розпочалася з активних дій господарів. Команда Дієго Сімеоне застосовувала високий пресинг і намагалася використовувати помилки суперника під час виходу з оборони.

Уже на 10-й хвилині мадридці досягли свого. Жуліано Сімеоне скористався передачею Хуліана Альвареса та відправив м'яч у ворота Жоана Гарсії.

Після пропущеного гола "Барселона" намагалася повернути контроль над грою, однак господарі залишалися небезпечними в контратаках.

Ламін Ямаль створював гостроту на правому фланзі, проте воротар "Атлетіко" Ян Облак упевнено діяв у вирішальні моменти.

Наприкінці першого тайму каталонці все ж відновили рівновагу.

На 45-й хвилині Фермін Лопес скористався невдалим виносом м'яча Марка Пубіля та точним ударом зрівняв рахунок.

На перерву команди пішли за нічийного результату.

Дубль Ферміна приніс перемогу

Після відпочинку головний тренер "Барселони" Ганс-Дітер Флік змінив побудову команди, випустивши Френкі де Йонга замість Браяна Фаріньяса.

Каталонці почали краще контролювати м'яч і поступово відтіснили суперника від власних воріт.

Вирішальний епізод стався на 66-й хвилині. Ламін Ямаль віддав результативну передачу на Ферміна Лопеса, який завершив атаку точним ударом.

Для іспанського півзахисника цей м'яч став другим у зустрічі.

Після пропущеного гола "Атлетіко" спробував повернутися в гру. Дієго Сімеоне освіжив склад, випустивши Александера Серлота та інших футболістів атакувальної ланки.

Господарі шукали можливості зрівняти рахунок, однак оборона "Барселони" витримала тиск.

Каталонці також могли збільшити перевагу, але Ламін Ямаль не реалізував один із небезпечних моментів.

У підсумку гості втримали переможний результат.

"Барселона" зміцнила лідерство

Перемога дозволила каталонцям набрати 33 очки після 12 турів і зберегти першу сходинку Ла Ліги.

"Атлетіко", який перед матчем відставав від суперника лише на два бали, втратив можливість очолити турнірну таблицю.

Мадридська команда залишилася з 28 очками та опустилася на третє місце, пропустивши вперед також "Реал".

"Атлетіко" – "Барселона" – 1:2 (1:1) Голи: Жуліано Сімеоне, 10 – Фермін Лопес, 45, 66.

Раніше Барселона продовжила контракт із зірковим нападником.

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