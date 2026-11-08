"Інтер" зупинив переможну серію "Комо": два швидкі голи вирішили долю матчу Серії А

Міланський "Інтер" здобув домашню перемогу над "Комо" в 11-му турі чемпіонату Італії. Два голи впродовж перших 20 хвилин дозволили господарям взяти три очки та перервати шестиматчеву переможну серію команди Сеска Фабрегаса.

Про це повідомляє Sport RBC.UA .

Два удари "Інтера" на старті

Поєдинок на стадіоні "Джузеппе Меацца" розпочався з активних дій господарів. Команда Крістіана Ківу намагалася швидко переходити з оборони в атаку та використовувати вільний простір на флангах.

Рахунок було відкрито вже на 12-й хвилині. Федеріко Дімарко відібрав м'яч у Люки Да Куньї та розпочав контратаку. Маркус Тюрам передав м'яч Джеду Спенсу, який прострілив уздовж воріт. Франческо Піо Еспозіто залишалося лише переправити його в сітку.

Незабаром "нерадзуррі" могли подвоїти перевагу, але Дімарко не зумів вдало завершити атаку після передачі Ніколо Барелли.

Утім, уже на 19-й хвилині "Інтер" забив удруге.

Пйотр Зелінський прорвався лівим флангом і виконав передачу до штрафного майданчика. Захисник "Комо" Алекс Вальє невдало перервав простріл, після чого Тюрам із близької відстані відправив м'яч у ворота.

Таким чином, господарі забезпечили собі комфортну перевагу ще до середини першого тайму.

"Комо" шукав шанс повернутися в гру

Після двох пропущених м'ячів гості намагалися налагодити контроль над м'ячем, але оборона міланців діяла організовано.

Натомість "Інтер" продовжував створювати моменти. Карлос Аугусто небезпечно пробив низом, однак воротар "Комо" Роберт Санчес перевів м'яч за межі поля.

Після перерви господарі також залишалися гострішими. Санчес відбив удар Дімарко, а згодом Тюрам після комбінації зі Спенсом пробив поруч із дальньою стійкою.

Перший по-справжньому небезпечний момент гостей виник лише на 63-й хвилині. Ніко Пас завдав удару, після якого м'яч відскочив від газону перед воротарем. Жозеп Мартінес зреагував і врятував "Інтер".

На 84-й хвилині Пас отримав ще один шанс скоротити відставання. Після передачі Марка-Олівера Кемпфа аргентинець пробив у дотик із меж штрафного майданчика, але м'яч зачепив каркас воріт.

Більше гості нічого не змогли змінити, і "Інтер" довів зустріч до перемоги.

"Інтер" – "Комо" – 2:0 Голи: Еспозіто, 12, Тюрам, 19.