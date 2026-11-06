Шоста ракетка України бере тривалу паузу в кар'єрі: причини несподіваного рішення тенісистки

Українська тенісистка Олександра Олійникова оголосила про дострокове завершення сезону-2026. Крім того, спортсменка зізналася, що потребує тривалої перерви, аби відновитися після непростого періоду та приділити увагу речам поза тенісом.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на особистий Instagram тенісистки .

Причини дострокового фінішу

2026 рік став найуспішнішим у кар'єрі Олійникової: вона дебютувала в основній сітці великих турнірів WTA та вперше увійшла до топ-100 світового списку. У вересні вона досягла свого рейтингового рекорду, піднявшись на 41-й рядок, а завершила рік 62-ю ракеткою світу.

Втім, виснажливий графік та позакортні події суттєво позначилися на її стані.

"Цього року я завершую сезон достроково та планую взяти одну з найдовших пауз у спорті за свою кар'єру. І вперше я сама дуже хочу цієї паузи. Для мене зараз украй важливо відновитися фізично та ментально, а також присвятити час позатенісним речам. Для мене цей рік став роком досягнень, але трапилися й негативні потрясіння, які вплинули на моє сприйняття ролі спорту в цілому", – поділилася Олександра.

Тенісистка відверто зізналася, що наразі не має ресурсу дарувати вболівальникам необхідну енергію та прагне бути щирою зі своєю аудиторією.

Конфлікт із WTA та головне досягнення

На рішення тенісистки взяти перерву могли вплинути не лише фізичні навантаження, а й психологічний тиск. Протягом сезону Олійникова неодноразово заявляла про погрози штрафами та системний тиск із боку керівництва WTA через її принципову позицію щодо представниць Росії та Білорусі.

Попри всі складнощі, спортсменка висловила подяку вболівальникам, відзначивши, що головною перемогою року вважає не рейтингові очки, а допомогу Україні.

"Найважливішою була передача допомоги. Я знала раніше, що б я зробила, маючи можливість і публічність, – я так і вчинила. І я вважаю це головним досягненням", – наголосила Олійникова.