Шестая ракетка Украины берет длительную паузу в карьере: причины неожиданного решения теннисистки

Украинская теннисистка Александра Олейникова объявила о досрочном завершении сезона-2026. Кроме того, спортсменка призналась, что требует длительного перерыва, чтобы восстановиться после непростого периода и уделить внимание вещам вне тенниса.

Причины досрочного завершения сезона

2026 год стал самым успешным в карьере Олейниковой: она дебютировала в основной сетке больших турниров WTA и впервые вошла в топ-100 мирового рейтинга. В сентябре украинка достигла своего рейтингового рекорда, поднявшись на 41-ю строчку, а завершила год на 62-й позиции.

Однако изнурительный график и события за пределами корта существенно сказались на ее состоянии.

"В этом году я завершаю сезон досрочно и планирую взять одну из самых продолжительных пауз в спорте за свою карьеру. И впервые я сама очень хочу этой паузы. Для меня сейчас крайне важно восстановиться физически и ментально, а также посвятить время делам вне тенниса. Для меня этот год стал годом достижений, но произошли и негативные потрясения, которые повлияли на мое восприятие роли спорта в целом", – поделилась Александра.

Теннисистка откровенно призналась, что сейчас у нее нет сил дарить болельщикам необходимые эмоции и энергию. Она подчеркнула, что хочет оставаться искренней со своей аудиторией и не изображать то, чего на самом деле не чувствует.

Конфликт с WTA и главное достижение

На решение теннисистки взять паузу могли повлиять не только физические нагрузки, но и психологическое давление. На протяжении сезона Олейникова неоднократно заявляла об угрозах штрафами и систематическом давлении со стороны руководства WTA из-за ее принципиальной позиции в отношении представительниц России и Беларуси.

Несмотря на все сложности, спортсменка поблагодарила болельщиков и отметила, что главным достижением года считает не рейтинговые очки, а помощь Украине.

"Самым важным была передача помощи. Я знала заранее, что бы я сделала, имея такую возможность и публичность, – я так и поступила. И я считаю это главным достижением", – подчеркнула Олейникова.