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Теннис 06 ноября 2026 · 12:49

Отменили 40-летнюю традицию: протест Свитолиной заставил WTA изменить регламент Итогового турнира

Организаторы отказались от фотосессии с участием всех восьми теннисисток и подготовили альтернативу
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Отменили 40-летнюю традицию: протест Свитолиной заставил WTA изменить регламент Итогового турнира
Элина Свитолина (фото: ФТУ)

Украинская теннисистка Элина Свитолина оказалась в центре необычной ситуации накануне Итогового турнира WTA-2026. Организаторам пришлось изменить многолетнюю традицию презентации участников.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на теннисного журналиста Бена Ротенберга.

"Нейтральное" объяснение WTA

Традиционный совместный снимок участниц в изысканных вечерних нарядах на протяжении десятилетий оставался одной из главных визитных карточек подготовительной части турнира. Однако в этом году организаторы решили заменить общее фото серией индивидуальных портретов. Официальная презентация снимков запланирована на пятницу, 6 ноября, на медиаплатформах WTA.

Пресс-служба ассоциации пытается сместить фокус внимания, объясняя это решение стремлением лучше раскрыть уникальную историю, стиль и харизму каждой теннисистки.

"Портреты 2026 года будут иметь новую концепцию, сосредоточенную на личности каждой теннисистки. Они подчеркнут индивидуальность, личный стиль и уникальную историю каждой участницы, открывая болельщикам новый взгляд на звезд женского тенниса", – говорится в заявлении WTA.

Принципиальная позиция Свитолиной

Несмотря на попытки организаторов представить ситуацию как имиджевое обновление, авторитетный теннисный журналист Бен Ротенберг утверждает: совместную фотосессию сорвала принципиальная позиция Элины Свитолиной.

С первых дней полномасштабного вторжения РФ украинская спортсменка категорически отказывается от любых совместных фотографий и рукопожатий с представительницами России и Беларуси.

Напряжение на турнире усиливает тот факт, что Свитолина попала в одну группу с россиянкой Миррой Андреевой и белоруской Ариной Соболенко. Именно матчем против Андреевой украинка начнет свой путь на Итоговом турнире 9 ноября.

Ранее стало известно, сколько заработают Свитолина и Костюк на Итоговом турнире.

Теги: Теннис Элина Свитолина
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