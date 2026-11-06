Отменили 40-летнюю традицию: протест Свитолиной заставил WTA изменить регламент Итогового турнира

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на теннисного журналиста Бена Ротенберга .

"Нейтральное" объяснение WTA

Традиционный совместный снимок участниц в изысканных вечерних нарядах на протяжении десятилетий оставался одной из главных визитных карточек подготовительной части турнира. Однако в этом году организаторы решили заменить общее фото серией индивидуальных портретов. Официальная презентация снимков запланирована на пятницу, 6 ноября, на медиаплатформах WTA.

Пресс-служба ассоциации пытается сместить фокус внимания, объясняя это решение стремлением лучше раскрыть уникальную историю, стиль и харизму каждой теннисистки.

"Портреты 2026 года будут иметь новую концепцию, сосредоточенную на личности каждой теннисистки. Они подчеркнут индивидуальность, личный стиль и уникальную историю каждой участницы, открывая болельщикам новый взгляд на звезд женского тенниса", – говорится в заявлении WTA.

Принципиальная позиция Свитолиной

Несмотря на попытки организаторов представить ситуацию как имиджевое обновление, авторитетный теннисный журналист Бен Ротенберг утверждает: совместную фотосессию сорвала принципиальная позиция Элины Свитолиной.

С первых дней полномасштабного вторжения РФ украинская спортсменка категорически отказывается от любых совместных фотографий и рукопожатий с представительницами России и Беларуси.

Напряжение на турнире усиливает тот факт, что Свитолина попала в одну группу с россиянкой Миррой Андреевой и белоруской Ариной Соболенко. Именно матчем против Андреевой украинка начнет свой путь на Итоговом турнире 9 ноября.