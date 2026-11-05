Свитолина и Костюк гарантированно получат шестизначные суммы: сколько заработают украинки на Итоговом турнире

Организаторы WTA Finals 2026 объявили призовой фонд Итогового турнира, который в этом году состоится в американском Индиан-Уэллсе. Украинки Элина Свитолина и Марта Костюк гарантированно получат не менее 220 тысяч и 100 тысяч долларов соответственно.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт WTA.
Общий призовой фонд Итогового турнира WTA в 2026 году составит 10 миллионов долларов. Из этой суммы 8 миллионов предусмотрено для одиночного разряда, еще 2 миллиона – для парного.
По сравнению с прошлым годом, когда соревнования проходили в Эр-Рияде, призовой фонд снизился на 5,5 миллиона долларов. В 2025 году организаторы выделили на турнир 15,5 миллионов.
По данным WTA, чемпионка одиночного разряда, которая выиграет все пять матчей, сможет заработать 3,37 миллиона долларов. Непобедимая пара в парном разряде получит 725 тысяч долларов на двоих.
Украину в одиночном разряде WTA Finals 2026 представит Элина Свитолина. За участие в групповом этапе теннисистка гарантированно получит 220 тысяч долларов, если проведет все три матча вне зависимости от их результатов.
Каждая победа на групповой стадии принесет украинцы дополнительные 230 тысяч долларов. Выход в финал предполагает еще 820 тысяч призовых, а чемпионский бонус составляет 2,46 миллиона долларов.
Таким образом, при условии победы во всех матчах Свитолина может заработать максимальные 3,37 миллиона долларов.
Еще одна украинка Марта Костюк уже официально приедет в Индиан-Уэллс в статусе запасной участницы одиночного разряда.
Если теннисистка не сыграет ни одного матча и не заменит кого-нибудь из участниц основной сетки, ей гарантированно выплатят 100 тысяч долларов. При выходе на корт сумма призовых будет увеличиваться в соответствии с количеством проведенных матчей и результатами.
Ранее мы сообщали, что Элина Свитолина узнала соперниц на Итоговом турнире.