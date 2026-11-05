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Теніс 05 листопада 2026 · 17:43

Світоліна та Костюк гарантовано отримають шестизначні суми: скільки зароблять українки на Підсумковому турнірі

Еліна виступить в основній сітці Підсумкового турніру, а Марта приїде до Індіан-Веллс у статусі запасної
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Світоліна та Костюк гарантовано отримають шестизначні суми: скільки зароблять українки на Підсумковому турнірі
Еліна Світоліна потрапила в основну сітку Підсумкового турніру (Фото: WTA)

Організатори WTA Finals 2026 оголосили призовий фонд Підсумкового турніру, який цього року відбудеться в американському Індіан-Веллс. Українки Еліна Світоліна та Марта Костюк гарантовано отримають щонайменше 220 тисяч і 100 тисяч доларів відповідно.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на офіційний сайт WTA.

Призовий фонд WTA Finals скоротився на 5,5 мільйона доларів

Загальний призовий фонд Підсумкового турніру WTA у 2026 році становитиме 10 мільйонів доларів. Із цієї суми 8 мільйонів передбачено для одиночного розряду, ще 2 мільйони - для парного.

Порівняно з минулим роком, коли змагання проходили в Ер-Ріяді, призовий фонд зменшився на 5,5 мільйона доларів. У 2025 році організатори виділили на турнір 15,5 мільйона.

За даними WTA, чемпіонка одиночного розряду, яка виграє всі п'ять матчів, зможе заробити 3,37 мільйона доларів. Непереможна пара у парному розряді отримає 725 тисяч доларів на двох.

Скільки гарантовано заробить Світоліна

Україну в одиночному розряді WTA Finals 2026 представить Еліна Світоліна. За участь у груповому етапі тенісистка гарантовано отримає 220 тисяч доларів, якщо проведе всі три матчі незалежно від їхніх результатів.

Кожна перемога на груповій стадії принесе українці додаткові 230 тисяч доларів. Вихід до фіналу передбачає ще 820 тисяч призових, а чемпіонський бонус становить 2,46 мільйона доларів.

Таким чином, за умови перемоги в усіх матчах Світоліна може заробити максимальні 3,37 мільйона доларів.

Костюк отримає щонайменше 100 тисяч доларів

Ще одна українка Марта Костюк вже офіційно приїде до Індіан-Веллс у статусі запасної учасниці одиночного розряду.

Якщо тенісистка не зіграє жодного матчу та не замінить когось із учасниць основної сітки, їй гарантовано виплатять 100 тисяч доларів. У разі виходу на корт сума призових збільшуватиметься відповідно до кількості проведених матчів і результатів.

Раніше ми повідомляли, що Еліна Світоліна дізналась суперниць на Підсумковому турнірі.

Теги: Теніс Еліна Світоліна Марта Костюк
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