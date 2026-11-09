"Ювентус" двічі врятувався від поразки: чим завершилася гольова битва з "Фіорентиною"

"Фіорентина" та "Ювентус" зіграли внічию у 11-му турі чемпіонату Італії. Поєдинок у Флоренції подарував чотири голи, два повернення туринців у гру та скасоване взяття воріт у заключній частині зустрічі.
Про це повідомляє Sport RBC.UA.
"Фіорентина" відкрила рахунок уже на четвертій хвилині. Педру Гонсалвеш виконав кутовий на дальню стійку, де Матео Пеллегріно залишився без опіки та головою відправив м'яч у сітку.
Після пропущеного гола команда Лучано Спаллетті поступово перехопила ініціативу.
Вестон Маккенні небезпечно пробив головою після кутового, а згодом Давід де Хеа врятував господарів після удару Хуана Кабаля.
На 32-й хвилині гості все ж відновили рівновагу. Рандаль Коло Муані прорвався правим флангом, обіграв захисника та віддав передачу в центр штрафного майданчика. Нік Вольтемаде ударом у дотик зрівняв рахунок.
До перерви "Ювентус" мав ще кілька нагод вийти вперед, однак де Хеа зберіг нічийний результат.
Після відпочинку господарі повернули собі перевагу.
На 54-й хвилині Алекс Хіменес прострілив із правого флангу. Воротар "Ювентуса" Гульєльмо Вікаріо відбив м'яч перед собою, а Аліеу Нджіє першим встиг на добивання.
"Фіорентина" повела 2:1, а незабаром Франко Мастантуоно міг збільшити відрив, проте пробив поруч із дальньою стійкою.
Туринці відповіли на 66-й хвилині. Після подачі кутового від Дугласа Луїса захисник Глейсон Бремер випередив суперника біля воріт і переправив м'яч у сітку.
На 82-й хвилині господарі були близькими до перемоги.
Після подачі кутового Раду Дрегушин відправив м'яч у ворота, однак арбітр скасував гол через поштовх Бремера з боку захисника "Фіорентини".
У компенсований час флорентійці створили ще два небезпечні моменти.
Спочатку Вікаріо відбив потужний удар Марко Брешіаніні, а згодом урятував гостей після індивідуального проходу Мастантуоно.
У підсумку команди так і не визначили переможця.
"Фіорентина" – "Ювентус" – 2:2 (1:1) Голи: Пеллегріно, 4, Нджіє, 54 – Вольтемаде, 32, Бремер, 66.