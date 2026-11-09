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Футбол 09 ноября 2026 · 00:20

"Ювентус" дважды спасся от поражения: чем завершилось голевое сражение с "Фиорентиной"

Туринцы дважды отыгрывались, а хозяевам отменили потенциально победный гол
Игорь Ильин Игорь Ильин Редактор новостей отдела «Спорт»
"Ювентус" дважды спасся от поражения: чем завершилось голевое сражение с "Фиорентиной"
"Ювентус" дважды за матч ликвидировал отставание. (фото: instagram.com/juventus)

"Фиорентина" и "Ювентус" сыграли вничью в 11 туре чемпионата Италии. Поединок во Флоренции подарил четыре гола, два возвращения туринцев в игру и отмененное взятие ворот в заключительной части встречи.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Быстрый гол хозяев и ответ "Ювентуса"

"Фиорентина" открыла счёт уже на четвертой минуте. Педру Гонсалвеш выполнил угловой на дальнюю штангу, где Матео Пеллегрино остался без опеки и головой отправил мяч в сетку.

После пропущенного гола команда Лучано Спаллетти постепенно перехватила инициативу.

Вестон Маккенни опасно пробил головой после углового, а затем Давид де Хеа спас хозяев после удара Хуана Кабаля.

На 32-й минуте гости все же восстановили равновесие. Рандаль Коло Муани прорвался правым флангом, обыграл защитника и отдал передачу в центр штрафной. Ник Вольтемаде ударом в касание сравнял счет.

До перерыва "Ювентус" имел еще несколько шансов выйти вперед, однако де Хэа сохранил ничейный результат.

"Фиорентина" снова вышла вперед

После отдыха хозяева вернули себе преимущество.

На 54-й минуте Алекс Хименес прострелил с правого фланга. Вратарь "Ювентуса" Гульельмо Викарио отбил мяч перед собой, а Алиеу Нджие первым успел на добивание.

"Фиорентина" повела 2:1, а вскоре Франко Мастантуоно мог увеличить отрыв, но пробил рядом с дальней стойкой.

Туринцы ответили на 66-й минуте. После подачи углового от Дугласа Луиса защитник Глейсон Бремер опередил соперника у ворот и переправил мяч в сетку.

Упраздненный гол и напряженная конечность

На 82-й минуте хозяева были близки к победе.

После подачи углового Совет Дрегушин отправил мяч в ворота, однако арбитр отменил гол из-за толчка Бремера со стороны защитника "Фиорентины".

В компенсированное время флорентийцы создали еще два опасных момента.

Сначала Викарио отразил мощный удар Марко Брешианини, а затем спас гостей после индивидуального прохода Мастантуоно.

В итоге команды так и не определили победителя.

"Фиорентина" – "Ювентус" – 2:2 (1:1) Голы: Пеллегрино, 4, Нджие, 54 – Вольтемаде, 32, Бремер, 66.

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