За критику керівництва: "Манчестер Юнайтед" оштрафував свого захисника після поразки в ЛЧ

Захисник "Манчестер Юнайтед" Лісандро Мартінес отримав штраф від клубу після критики керівництва та кадрової політики команди. Футболіст визнав, що висловився під впливом емоцій, і попросив вибачення.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на BBC Sport .

Мартінеса оштрафували за критику керівництва

Після матчу Ліги чемпіонів проти "Атлетіко" аргентинець розкритикував керівництво клубу. Мартінес заявив, що головний тренер Майкл Каррік отримав у своє розпорядження недостатньо укомплектований склад.

Також футболіст висловив невдоволення рівнем інвестицій у команду та заявив, що очікує більшого від технічного директора Джейсона Вілкокса. Після розмови з керівництвом і тренером у четвер 28-річний захисник опублікував заяву, у якій перепросив за свої слова.

"Розчарування після поразки змусило мене висловити свої почуття в момент і в місці, які, можливо, були для цього невдалими. За це я хочу вибачитися", - зазначив Мартінес.

Аргентинець визнав, що говорив на емоціях

Футболіст також наголосив, що зустріч із представниками клубу пройшла позитивно, а сторони змогли відкрито обговорити ситуацію.

Мартінес визнав, що його слова не допомогли об’єднати команду, та підкреслив, що тепер усі мають зосередитися на спільній меті - поверненні "Манчестер Юнайтед" до успіхів.

"Наш клуб найсильніший, коли ми всі єдині, і я розумію, що мої слова в той момент цьому не сприяли", - додав аргентинець.

Майбутнє Мартінеса в Манчестері

Наразі невідомо, чи включить Майкл Каррік захисника до складу на недільний матч проти "Лідс Юнайтед". Водночас, за інформацією BBC Sport, майбутнє Мартінеса в клубі залишається під питанням.

Чинний контракт аргентинця розрахований до завершення сезону, але "Манчестер Юнайтед" має опцію продовження угоди ще на один рік. Клуб поки не вирішив, чи скористається нею.

Саму ситуацію навколо критичних висловлювань футболіста вважають вичерпаною, однак це не означає, що питання його довгострокового майбутнього вже вирішене.