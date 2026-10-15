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Футбол 15 жовтня 2026 · 14:28

Зірвався на полі: гравець "Манчестер Сіті" штовхнув арбітра в матчі ЛЧ

Попри це, півзахисник уникнув будь-якого покарання
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Зірвався на полі: гравець "Манчестер Сіті" штовхнув арбітра в матчі ЛЧ
Енцо Фернандес був роздратований перешкодою від арбітра (Фото: Getty Images)
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Півзахисник "Манчестер Сіті" Енцо Фернандес опинився в центрі уваги після зіткнення з німецьким арбітром Свеном Яблонським. Інцидент стався у матчі Ліги чемпіонів проти ПСЖ, який завершився поразкою англійців.

Про обставини цього інциденту повідомляє Sport RBC.UA.

Фернандес штовхнув арбітра під час атаки

На 74-й хвилині, коли англійська команда поступалася з рахунком 1:4, Фернандес готувався пробити по воротах суперника. Однак на шляху футболіста опинився арбітр, який перекрив траєкторію його руху.

Аргентинець штовхнув Яблонського руками, після чого суддя впав на газон. Рефері швидко підвівся та дозволив продовжити гру, не покаравши півзахисника за цей епізод.

Уболівальники заговорили про червону картку

Інцидент викликав дискусії серед футбольних уболівальників. Частина з них вважає, що Фернандес заслуговував на вилучення за фізичний контакт із головним арбітром.

Інші звернули увагу на дії самого Яблонського, який опинився на шляху футболіста під час перспективної атаки "Манчестер Сіті". На їхню думку, позиція рефері стала однією з причин зіткнення.

В будь-якому разі сам арбітр жодним чином не покарав гравця, а гра продовжилася.

Манчестер Сіті поступився ПСЖ

Сам поєдинок на стадіоні "Етіхад" завершився перемогою французького клубу з рахунком 4:2. ПСЖ забив три м'ячі ще в першому таймі.

Після перерви "Манчестер Сіті" спробував відігратися. Ерлінг Голанд оформив дубль, однак цього не вистачило господарям для порятунку матчу.

Раніше ми розповідали, як у паралельному матчі "Шахтар" вирвав вольову перемогу над АЕКом.

Теги: Футбол Манчестер Сіті
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