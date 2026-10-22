После кейсов Синнера и Швентек в теннисе изменят антидопинговые правила

С 1 января 2027 года в профессиональном теннисе заработают обновленные антидопинговые правила. Они будут предусматривать более гибкие санкции за непреднамеренное попадание запрещенных веществ и изменят требования к доступности игроков для проверок.

Изменения в подходах от WADA

С 2027 года спортсменам будет проще претендовать на смягчение наказания, если запрещенное вещество попало в их организм неумышленно. Речь идет, в частности, о случаях загрязнения из-за пищи, напитков, лекарственных препаратов, окружающей среды или физического контакта с другими людьми или предметами.

Вопрос особенно актуален после допинговых дел Янника Синнера и Иги Швентек в 2024 году. Оба теннисиста смогли доказать непреднамеренный характер попадания запрещенных веществ, однако Синнер получил трехмесячную дисквалификацию, а Швентек – одномесячную.

Новые положения не означают автоматическое освобождение от ответственности. Игрок по-прежнему должен установить источник загрязнения и доказать отсутствие существенной вины или халатности. В зависимости от обстоятельств, наказание может варьироваться от предупреждения без отстранения до двух лет дисквалификации.

Изменения в группах тестирования

Изменения коснутся и системы контроля за местонахождением спортсменов. Теперь игроки, включенные в основную группу тестирования - Registered Testing Pool (RTP), - должны ежедневно указывать 60-минутный промежуток, в течение которого они гарантированно доступны для допинг-контроля. В ходе официальных теннисных турниров действует исключение из этого требования.

С 1 января 2027 года его отменят. Теннисисты, которые останутся в RTP, должны будут указывать время доступности для проверки ежедневно, в том числе во время соревнований.

В то же время ITIA согласовала с WADA новую систему, которая должна уменьшить административную нагрузку на большинство спортсменов. Около 80% игроков из нынешней основной группы будут переведены в расширенную группу тестирования, участники которой не будут обязаны ежедневно указывать 60-минутный промежуток.

В настоящее время в основную группу RTP входят около 250 теннисистов. После реформы в ней останется около 50 спортсменов – преимущественно ведущие игроки одиночного рейтинга и теннисисты, отобранные по дополнительным критериям.

Отказ от допинг-теста будет угрожать дисквалификацией

Новые правила не будут ограничивать полномочия допинг-офицеров. Любой теннисист, независимо от принадлежности к определенной группе тестирования, будет обязан сдать пробу по требованию уполномоченного инспектора.

Это касается как периода соревнований, так и времени вне турниров - независимо от того, какой промежуток доступности отметил спортсмен. Отказ от прохождения допинг-контроля может привести к дисквалификации на срок до четырех лет.