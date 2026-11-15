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Теннис 15 ноября 2026 · 19:14

Скандал с Соболенко получил продолжение: в США требуют штрафа в пользу Украины

Известный журналист призвал WTA наказать белоруску за оскорбительные высказывания
Игорь Ильин Игорь Ильин Редактор новостей отдела «Спорт»
Скандал с Соболенко получил продолжение: в США требуют штрафа в пользу Украины
Согласно регламенту за оскорбления болельщиков предусмотрен штраф до 10 тысяч долларов (фото: wimbledon.com)

Американский теннисный журналист Джон Вертгайм призвал Женскую теннисную ассоциацию (WTA) оштрафовать белорусскую Арину Соболенко после скандала с оскорбительными высказываниями в адрес украинцев во время Итогового турнира. По его мнению, средства от возможного штрафа должны быть направлены на помощь Украине.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на соцсеть Х журналиста.

Журналист требует наказания

Многолетний обозреватель Sports Illustrated и журналист CBS Джон Вертгайм отреагировал на ситуацию, возникшую после матча Соболенко против украинки Элины Светолиной на WTA Finals.

В своем сообщении в социальной сети X он подчеркнул, что объяснения белорусской теннисистки не должны освобождать ее от ответственности.

"Теперь, когда она фактически подтвердила эти отвратительные, ничем не оправданные высказывания, WTA обязательно должна ее оштрафовать. Регламент предусматривает ответственность за оскорбления не только соперников и официальных лиц, но и болельщиков. Средства от штрафа должны быть направлены украинской благотворительной организации", - написал Вертгайм.

Таким образом журналист призвал WTA не ограничиваться реакцией самой спортсменки, а рассмотреть возможность дисциплинарного наказания.

Какое наказание грозит Соболенко

Согласно регламенту WTA, за словесные оскорбления, в том числе в адрес зрителей, может предусматриваться штраф до 10 тысяч долларов.

Так что даже если высказывания Соболенко действительно были направлены на болельщиков, это не означает автоматического освобождения от возможной ответственности.

Информации об официальном решении WTA о штрафе для белорусской теннисистки пока нет.

Ранее Соболенко заявила, что ее слова касались не украинской теннисистки, а отдельных людей на трибунах.

Главные матчи
Лига наций 15 ноября 21:45
Испания - : - Англия
Лига наций 15 ноября 21:45
Бельгия - : - Италия
WTA Finals 15 ноября 22:00
Элина Свитолина - : - Мирра Андреева
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