Англія не залишила шансів Хорватії у матчі Ліги націй

Збірні Хорватії та Англії зустрілися у третьому турі Ліги націй. Леви захопила ініціативу ще на старті поєдинку та вже в першому таймі створили собі комфортну перевагу.

Про це повідомляє Sport RBC.UA

Хід матчу

Англійці відкрили рахунок уже на восьмій хвилині – першим у зустрічі відзначився Гаррі Кейн. На 21-й хвилині перевагу гостей подвоїв Джуд Беллінгем.

Ближче до перерви становище Хорватії стало ще складнішим – на 39-й хвилині Ентоні Гордон забив третій м’яч, а на 45-й Букайо Сака зробив рахунок 0:4.

Після перерви англійці продовжили домінувати. На 53-й хвилині Кейн оформив дубль, а на 68-й другий м’яч забив і Сака.

Остаточний рахунок було встановлено на 87-й хвилині. Морган Роджерс завершив розгром Хорватії – 0:7.

Турнірне становище

Для Англії ця перемога стала другою у нинішньому розіграші Ліги націй. Після трьох проведених матчів команда Тухеля має шість очок.

Хорватія після третього туру залишилася з трьома балами. Для команди це друга поспіль поразка в турнірі.

Наступні матчі

Наступні поєдинки команди проведуть 6 жовтня. Англія на своєму полі зіграє проти Чехії, тоді як Хорватія прийматиме Іспанію. Знову ці збірні зустрінуться між собою 12 листопада.