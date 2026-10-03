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Футбол 03 жовтня 2026 · 21:30

Англія не залишила шансів Хорватії у матчі Ліги націй

Команда Томаса Тухеля видала результативний поєдинок у Рієці, а Кейн і Сака стали його головними героями
Ігор Ільїн Ігор Ільїн Редактор новин відділу «Спорт»
Англія не залишила шансів Хорватії у матчі Ліги націй
Другий гол Кейна у ворота Хорватії (фото: УЄФА)
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Збірні Хорватії та Англії зустрілися у третьому турі Ліги націй. Леви захопила ініціативу ще на старті поєдинку та вже в першому таймі створили собі комфортну перевагу.

Про це повідомляє Sport RBC.UA

Хід матчу

Англійці відкрили рахунок уже на восьмій хвилині – першим у зустрічі відзначився Гаррі Кейн. На 21-й хвилині перевагу гостей подвоїв Джуд Беллінгем.

Ближче до перерви становище Хорватії стало ще складнішим – на 39-й хвилині Ентоні Гордон забив третій м’яч, а на 45-й Букайо Сака зробив рахунок 0:4.

Після перерви англійці продовжили домінувати. На 53-й хвилині Кейн оформив дубль, а на 68-й другий м’яч забив і Сака.

Остаточний рахунок було встановлено на 87-й хвилині. Морган Роджерс завершив розгром Хорватії – 0:7.

Турнірне становище

Для Англії ця перемога стала другою у нинішньому розіграші Ліги націй. Після трьох проведених матчів команда Тухеля має шість очок.

Хорватія після третього туру залишилася з трьома балами. Для команди це друга поспіль поразка в турнірі.

Наступні матчі

Наступні поєдинки команди проведуть 6 жовтня. Англія на своєму полі зіграє проти Чехії, тоді як Хорватія прийматиме Іспанію. Знову ці збірні зустрінуться між собою 12 листопада.

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Теги: Футбол Ліга націй
Головні матчі
Ліга націй 3 жовтня 19:00
Хорватія - : - Англія
Ліга націй 3 жовтня 21:45
Іспанія - : - Чехія
Ліга націй 3 жовтня 21:45
Швейцарія - : - Словенія
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