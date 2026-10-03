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Футбол 03 жовтня 2026 · 10:40

Соромно: Різник вибачився перед уболівальниками за грубий фейл у матчі Ліги націй

Воротар національної команди емоційно прокоментував свій пропущений гол, який закріпив розгромну поразку "синьо-жовтих"
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Соромно: Різник вибачився перед уболівальниками за грубий фейл у матчі Ліги націй
Дмитро Різник (Фото: dmytro.riznyk, Instagram)
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Голкіпер збірної України Дмитро Різник попросив вибачення перед уболівальниками за свою помилку в матчі 3-го туру Ліги націй проти Північної Ірландії. Фейл воротаря призвів до третього пропущеного м'яча та остаточного розгрому команди Андреа Мальдери.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Instagram-сторінку Дмитра Різника.

Емоційне звернення воротаря

Після завершення поєдинку голкіпер донецького "Шахтаря" виклав допис у соцмережах, у якому визнав свою провину за невпевнену гру в рамці воріт.

"Трохи про гру. Соромно? Так! Хочу вибачитися перед вболівальниками? Так! Сьогодні не краща моя гра, і я це розумію дуже гарно. Я людина, і кожна людина може зробити помилку! Тому приношу вибачення всім, хто вболівав і вірив до кінця. Слава Україні! Героям Слава!", - написав Різник.

Соромно: Різник вибачився перед уболівальниками за грубий фейл у матчі Ліги націй
Допис Дмитра Різника в сторіс Instagram

Фатальна помилка та підсумок матчу

Курйозний епізод стався наприкінці зустрічі. Дмитро Різник невдало зіграв під час виходу з воріт і пропустив м'яч поміж ніг, фактично подарувавши суперникові третій гол.

Цей результативний промах остаточно зафіксував несподівану розгромну поразку підопічних Андреа Мальдери з рахунком 0:3, погіршивши турнірне становище "синьо-жовтих" у розіграші Ліги націй.

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Раніше спортивний коментатор та журналіст Андрій Столярчук проаналізував провальний матч України проти Північної Ірландії.

Теги: Футбол Ліга націй
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