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Футбол 03 октября 2026 · 10:40

Стыдно: Ризнык извинился перед болельщиками за грубый фейл в матче Лиги наций

Вратарь национальной команды эмоционально прокомментировал свой пропущенный гол, закрепивший разгромное поражение "сине-желтых"
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Стыдно: Ризнык извинился перед болельщиками за грубый фейл в матче Лиги наций
Дмитрий Ризнык (Фото: dmytro.riznyk, Instagram)
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Голкипер сборной Украины Дмитрий Ризнык извинился перед болельщиками за свою ошибку в матче 3-го тура Лиги наций против Северной Ирландии. Фейл вратаря привел к третьему пропущенному мячу и окончательному разгрому команды Андреа Мальдеры.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Instagram-страницу Дмитрия Ризныка.

Эмоциональное обращение вратаря

После завершения поединка голкипер донецкого "Шахтера" выложил сообщение в соцсетях, в котором признал свою вину за неуверенную игру в рамке ворот.

"Немного об игре. Стыдно? Да! Хочу извиниться перед болельщиками? Да! Сегодня не лучшая моя игра, и я это понимаю очень хорошо. Я человек, и каждый человек может совершить ошибку! Поэтому приношу прощения всем, кто болел и верил до конца. Слава Украине! Героям Слава!", - написал Ризнык.

Стыдно: Ризнык извинился перед болельщиками за грубый фейл в матче Лиги наций
Сообщение Дмитрия Ризныка в сторис Instagram

Роковая ошибка и результат матча

Курьезный эпизод произошел в конце встречи. Дмитрий Ризнык неудачно сыграл при выходе из ворот и пропустил мяч между ног, фактически подарив сопернику третий гол.

Этот результативный промах окончательно зафиксировал неожиданное разгромное поражение подопечных Андреа Мальдеры со счетом 0:3, усугубив турнирное положение "сине-желтых" в розыгрыше Лиги наций.

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Ранее спортивный комментатор и журналист Андрей Столярчук проанализировал провальный матч Украины против Северной Ирландии.

Теги: Футбол Лига наций
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