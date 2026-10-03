Стыдно: Ризнык извинился перед болельщиками за грубый фейл в матче Лиги наций

Голкипер сборной Украины Дмитрий Ризнык извинился перед болельщиками за свою ошибку в матче 3-го тура Лиги наций против Северной Ирландии. Фейл вратаря привел к третьему пропущенному мячу и окончательному разгрому команды Андреа Мальдеры.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Instagram-страницу Дмитрия Ризныка .

Эмоциональное обращение вратаря

После завершения поединка голкипер донецкого "Шахтера" выложил сообщение в соцсетях, в котором признал свою вину за неуверенную игру в рамке ворот.

"Немного об игре. Стыдно? Да! Хочу извиниться перед болельщиками? Да! Сегодня не лучшая моя игра, и я это понимаю очень хорошо. Я человек, и каждый человек может совершить ошибку! Поэтому приношу прощения всем, кто болел и верил до конца. Слава Украине! Героям Слава!", - написал Ризнык.

Сообщение Дмитрия Ризныка в сторис Instagram

Роковая ошибка и результат матча

Курьезный эпизод произошел в конце встречи. Дмитрий Ризнык неудачно сыграл при выходе из ворот и пропустил мяч между ног, фактически подарив сопернику третий гол.

Этот результативный промах окончательно зафиксировал неожиданное разгромное поражение подопечных Андреа Мальдеры со счетом 0:3, усугубив турнирное положение "сине-желтых" в розыгрыше Лиги наций.