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Футбол 28 июля 2026 · 10:23

Неожиданный выбор: Туран назвал город, где "Шахтер" будет играть домашние матчи Лиги чемпионов

Главный тренер "горняков" рассказал о трудностях с УЕФА и анонсировал переезд в Великобританию
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Неожиданный выбор: Туран назвал город, где "Шахтер" будет играть домашние матчи Лиги чемпионов
Арда Туран хотел бы играть на стадионе в Турции (Фото: shakhtar.com)

Донецкий "Шахтер" определился с местом проведения домашних еврокубковых поединков. В предстоящем сезоне "горняки" будут принимать соперников в Лондоне.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на комментарий Арды Турана изданию Fanatik.

Причины выбора и трудности УЕФА

По словам главного тренера дончан, клуб в первую очередь рассматривал вариант с проведением домашних встреч в Турции, чтобы сыграть перед страстными местными болельщиками. Однако строгие регламентные требования УЕФА помешали реализации этих планов.

"Похоже, что мы будем играть в Лондоне. Мы хотели приехать в Турцию, но требования УЕФА создают большие трудности. В противном случае играть перед турецкими болельщиками - в Гезтепе, Бурсе, Эскишехире - было бы замечательно. Ничего не поделаешь. Мы ждем наших боелльщиков в Лондоне: украинцев, турков - всех", - рассказал Арда Туран.

Где именно будут играть "горняки"

Хотя окончательная арена пока официально не утверждена, среди главных кандидатов на прием матчей украинского чемпиона рассматривают домашние стадионы лондонских клубов - "Стемфорд Бридж" (домашняя арена "Челси"), а также арены "Брентфорда" или "Фулхема".

Поединки основного раунда Лиги чемпионов стартуют уже в сентябре.

Ранее мы сообщали, что "Шахтер" искал новые стадионы для выступлений в Лиге чемпионов.

Главные матчи
Лига конференций 29 июля 20:00
Копенгаген - : - Полесье
Лига Европы 30 июля 20:45
ПАОК - : - Динамо
Лига конференций 30 июля 21:30
Гент - : - ЛНЗ
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