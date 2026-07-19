"Горняки" переезжают в Англию: "Шахтер" ищет новые стадионы для выступлений в ЛЧ

Дончане определились с приоритетной страной для проведения домашних матчей в Лиге чемпионов сезона-2026/27. Руководство чемпионов Украины планирует играть матчи турнира в Англии.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на авторитетное британское издание The Athletic .

Официальные представители донецкого клуба уже отправились на переговоры в столицу Великобритании. В настоящее время "горняки" рассматривают варианты аренды арен у трех лондонских клубов-представителей АПЛ.

Речь идет о "Челси" и стадионе "Стемфорд Бридж", "Брентфорде" и стадионе "Gtech Комьюнити" и "Фулхэме" и стадионе "Крейвен Коттедж". Эти клубы объединяют то, что они не смогли пробиться в еврокубки на этот сезон.

Этот фактор существенно облегчит логистику и календарь, поэтому шансы на успешное завершение переговоров для украинской команды очень высоки.

Расчет на мегаприбыль

Переезд на Туманный Альбион является стратегическим решением менеджмента "Шахтера". Кроме факторов безопасности, клуб рассчитывает на финансовый успех из-за огромного интереса британских болельщиков к матчам Лиги чемпионов.

Это, а также высокая покупательная способность англичан, могут обеспечить украинскому гранду рекордную прибыль от продажи билетов и коммерческих прав.

Домашние арены "горняков"

После начала российской агрессии в 2014-м году "Шахтер" был вынужден покинуть домашний стадион "Донбасс арена". До 2022-го года матчи дончан в еврокубках принимали стадионы во Львове и Харькове.

А после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину "Шахтер" вынужден был играть еврокубковые домашние поединки за рубежом. Ранее приютом для "оранжево-черных" становились стадионы в Польше и Германии.