"Шахтер" надолго потерял супербомбардира
Донецкий "Шахтер" понес серьезную кадровую потерю на самом старте подготовки к новому сезону. Один из самых перспективных молодых игроков клуба получил неприятное повреждение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТаТоТаке".
Что случилось с форвардом
19-летний гамбийский нападающий Мохамаду Канте успел провести только одну тренировку в составе молодежной команды, после чего почувствовал сильный дискомфорт в области приводной мышцы. Тщательное медицинское обследование подтвердило травму футболиста.
Теперь, по данным источника, Канте потребуется от 6 до 8 недель для лечения и последующей реабилитации. Это означает, что он полностью пропустит межсезонный этап подготовки, не сможет помочь партнерам на старте сезона и вернется в общую группу не раньше сентября.
Сорванные планы "Шахтера"
Эта травма оказала существенное влияние на трансферные планы "горняков". Ранее руководство "Шахтера" планировало отдать юного таланта в аренду в одесский "Черноморец", который по итогам прошлого сезона вернулся в украинскую Премьер-лигу.
Клубы уже согласовали условия и переход зависел исключительно от согласия самого игрока. Однако из-за повреждения этот вариант в ближайшее время не будет реализован.
Почему Канте считают супербомбардиром
Мохамаду Канте стал настоящей сенсацией в прошлом сезоне в чемпионате U-19. Юный гамбиец продемонстрировал феноменальную результативность:
- Сыграл 28 матчей, в которых забил 28 голов и отдал 9 результативных передач.
- Установил абсолютный рекорд юношеского чемпионата Украины, превзойдя достижение нападающего киевского "Динамо" Матвея Пономаренко (24 мяча в сезоне-2023/24).
- Его стабильность и умение реализовывать моменты помогли команде Алексея Белика выиграть Национальную лигу и обойти киевлян.
Впечатляющие результаты заставили донецкий клуб заранее защитить свой актив от посягательств других команд. Этим летом "Шахтер" подписал с Канте новый долгосрочный контракт , рассчитанный до 2031 года.
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