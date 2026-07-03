ua en ru
Пт, 03 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Спорт »

"Шахтер" подписал супербомбардира из Гамбии: смотрите, как он забил 6 голов в матче (видео)

12:16 03.07.2026 Пт
2 мин
Донецкий клуб продлил контракт с 19-летним Мохамаду Канте
aimg Андрей Костенко
"Шахтер" подписал супербомбардира из Гамбии: смотрите, как он забил 6 голов в матче (видео) Мохамаду Канте остается в "Шахтере" (фото: ФК "Шахтер")
Будь в курсе, а не в шоке! Добавь содержание своей ленте вместе с РБК-Украина в Google

Донецкий "Шахтер" официально пролонгировал сотрудничество с одним из наиболее ярких юных легионеров своей системы - 19-летним нападающим из Гамбии Мохамаду Канте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт "горняков".

Как гамбиец стал рекордсменом Украины

Клуб и Гамбийский форвард пролонгировали сотрудничество на 5 лет. Таким образом срок действующего контракта рассчитан до 30 июня 2031 года.

Канте присоединился к академии "Шахтера" в 2024 году. В сезоне 2025/26 он выступал за "Шахтер" U-19, в составе которого не только выиграл золотые медали, но и установил абсолютный рекорд юношеского чемпионата Украины.

Читайте также: Нашли замену в Украине: польский клуб подписал экс-наставника "Карпат"

Гамбийский легионер стал лучшим бомбардиром Национальной лиги U-19, забив 28 голов в 28 матчах. Одним из самых ярких моментов сезона стал поединок против львовских "Карпат", в котором Канте в одиночку уничтожил соперника, забив невероятные 6 голов в одном матче.

Кто такой Мохамаду Канте

До переезда в Украину Канте выступал за "Вагаду" во втором дивизионе чемпионата Гамбии. В сезоне-2023/24 он стал лучшим бомбардиром клуба с девятью голами и четырьмя ассистами. Его результативность позволила команде сохранить прописку в лиге и привлекла внимание скаутов.

Мохаммада имеет рост 183 см и вес 84 кг, что делает его мощным нападающим. Канте отличается умением играть головой. Также юноша обладает скоростью, хорошо выбирает позицию и чувствует момент в штрафной площадке.

Ранее мы рассказали, как фанаты "Вереса" устроили бунт из-за изгнания лидера.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Футбол Шахтер
Новости
Десять человек считаются пропавшими без вести в результате атаки на Киев
Десять человек считаются пропавшими без вести в результате атаки на Киев
Аналитика
"Килл-зона" на фронте до конца года может достичь 30 км: интервью с командиром 7 корпуса
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине "Килл-зона" на фронте до конца года может достичь 30 км: интервью с командиром 7 корпуса