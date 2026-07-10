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ЛНЗ перед стартом в Лиге конференций усилился воспитанником "Эвертона"

12:50 10.07.2026 Пт
2 мин
Вице-чемпионы Украины готовятся к историческому противостоянию с бельгийским "Гентом"
aimg Андрей Костенко
ЛНЗ перед стартом в Лиге конференций усилился воспитанником "Эвертона" Новичок ЛНЗ Коди Дэвид (фото: ФК "Тренчин")
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Серебряный призер прошлого сезона УПЛ продолжает активно готовиться к дебюту на европейской арене. Черкасский ЛНЗ официально объявил о подписании мощного нигерийского нападающего Коди Дэвида.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу черкасского клуба.

Воспитанник "Эвертона" с горячей статистикой

25-летний новичок черкасчан – левша с ростом 185 см и весом 88 кг. Он является воспитанником английского "Эвертона", в структуре которого находился десять лет. Кроме юношеской команды ливерпульцев футболист успел поиграть в Англии за "Шеффилд Венсдей" и "Аккрингтон Стэнли", в Шотландии за "Рейт Роверс", а также в финском "Мариегомне".

Последним клубом нападающего был словацкий "Тренчин". В сезоне-2025/26 нигериец продемонстрировал поразительную эффективность, забив 9 голов в 15-ти матчах во всех турнирах.

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Официально детали контракта и сумма перехода не разглашаются. Популярный портал Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро, однако, по информации авторитетных спортивных источников, трансфер обошелся черкасскому клубу примерно в один миллион евро.

Курс на Лигу конференций

Коди Дэвид сможет помочь ЛНЗ уже в конце текущего месяца во втором квалификационном раунде Лиги конференций.

Свой исторический первый матч против бельгийского "Гента" "фиолетовые" проведут 23 июля, а ответный поединок запланирован на 30 июля.

В новом чемпионате УПЛ вице-чемпионы стартуют 3 августа выездным поединком против новичка - черновицкой "Буковины".

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