ua en ru
Пт, 10 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Спорт »

ЛНЗ перед стартом у Лізі конференцій підсилився вихованцем "Евертона"

12:50 10.07.2026 Пт
2 хв
Віце-чемпіони України готуються до історичного протистояння з бельгійським "Гентом"
aimg Андрій Костенко
ЛНЗ перед стартом у Лізі конференцій підсилився вихованцем "Евертона" Новачок ЛНЗ Коді Девід (фото: ФК "Тренчин")
Будь у курсі, а не в шоці! Додай змісту своїй стрічці разом з РБК-Україна в Google

Срібний призер минулого сезону УПЛ продовжує активно готуватися до дебюту на європейській арені. Черкаський ЛНЗ офіційно оголосив про підписання потужного нігерійського нападника Коді Девіда.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу черкаського клубу.

Вихованець "Евертона" з гарячою статистикою

25-річний новачок черкащан – шульга із ростом 185 см та вагою 88 кг. Він є вихованцем англійського "Евертона", у структурі якого перебував десять років. Окрім юнацької команди ліверпульців, футболіст встиг пограти в Англії за "Шеффілд Венсдей" та "Аккрінгтон Стенлі", у Шотландії за "Рейт Роверс", а також у фінському "Марієгамні".

Останнім клубом нападника був словацький "Тренчин". У сезоні-2025/26 нігерієць продемонстрував вражаючу ефективність, забивши 9 голів у 15-ти матчах в усіх турнірах.

Читайте також: Український діамант із Польщі зацікавив відомі європейські клуби

Офіційно деталі контракту та сума переходу не розголошуються. Популярний портал Transfermarkt оцінює гравця у 400 тисяч євро, проте за інформацією авторитетних спортивних джерел, трансфер обійшовся черкаському клубу приблизно в один мільйон євро.

Курс на Лігу конференцій

Коді Девід зможе допомогти ЛНЗ уже наприкінці поточного місяця у другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій.

Свій історичний перший матч проти бельгійського "Гента" "фіолетові" проведуть 23 липня, а поєдинок-відповідь запланований на 30 липня.

У новому чемпіонаті УПЛ віце-чемпіони стартують 3 серпня виїзним поєдинком проти новачка – чернівецької "Буковини".

Раніше ми повідомили, чи повернуть футбольні команди РФ на світову арену.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
УПЛ Футбол
Новини
В Україні вводять банкноту 2000 гривень: коли вона з'явиться та як виглядатиме
В Україні вводять банкноту 2000 гривень: коли вона з'явиться та як виглядатиме
Аналітика
"Життя після ампутації не закінчується". Історія іноземця, який ставить на ноги захисників
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Життя після ампутації не закінчується". Історія іноземця, який ставить на ноги захисників