ЛНЗ перед стартом у Лізі конференцій підсилився вихованцем "Евертона"

Срібний призер минулого сезону УПЛ продовжує активно готуватися до дебюту на європейській арені. Черкаський ЛНЗ офіційно оголосив про підписання потужного нігерійського нападника Коді Девіда.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу черкаського клубу .

Вихованець "Евертона" з гарячою статистикою

25-річний новачок черкащан – шульга із ростом 185 см та вагою 88 кг. Він є вихованцем англійського "Евертона", у структурі якого перебував десять років. Окрім юнацької команди ліверпульців, футболіст встиг пограти в Англії за "Шеффілд Венсдей" та "Аккрінгтон Стенлі", у Шотландії за "Рейт Роверс", а також у фінському "Марієгамні".

Останнім клубом нападника був словацький "Тренчин". У сезоні-2025/26 нігерієць продемонстрував вражаючу ефективність, забивши 9 голів у 15-ти матчах в усіх турнірах.

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Офіційно деталі контракту та сума переходу не розголошуються. Популярний портал Transfermarkt оцінює гравця у 400 тисяч євро, проте за інформацією авторитетних спортивних джерел, трансфер обійшовся черкаському клубу приблизно в один мільйон євро.

Курс на Лігу конференцій

Коді Девід зможе допомогти ЛНЗ уже наприкінці поточного місяця у другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій.

Свій історичний перший матч проти бельгійського "Гента" "фіолетові" проведуть 23 липня, а поєдинок-відповідь запланований на 30 липня.

У новому чемпіонаті УПЛ віце-чемпіони стартують 3 серпня виїзним поєдинком проти новачка – чернівецької "Буковини".