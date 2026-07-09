Український діамант із Польщі зацікавив відомі європейські клуби

Український вінгер польського "Гурника" (Забже) Максим Хлань привернув увагу одразу кількох відомих європейських команд. 23-річний футболіст став одним із головних відкриттів минулого сезону, що спровокувало серйозний інтерес до нього на трансферному ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на авторитетного інсайдера Руді Галетті .

Претенденти на вінгера

За інформацією джерела, у послугах українського півзахисника серйозно зацікавлені іспанський "Еспаньйол", бельгійський "Андерлехт" та нідерландський НЕК "Неймеген".

Повідомляється, що переговорний процес між сторонами вже стартував, проте наразі перебуває на ранній стадії. Ситуація щодо майбутнього гравця може отримати стрімкий розвиток уже найближчими тижнями.

Феноменальний сезон у Польщі

Минулий сезон став справжнім бенефісом для Хланя у складі "Гурника". Український хавбек став ключовою фігурою команди із Забже, відігравши 32 матчі в усіх турнірах, у яких відзначився 8 забитими м'ячами та оформив 6 результативних передач.

Разом із "трикольоровими" Максим завоював Кубок Польщі, здобув срібні медалі національної першості та виборов для клубу путівку до кваліфікації Ліги чемпіонів.

Яскрава та стабільна гра футболіста не залишилася непоміченою і в Україні. У травні вінгер уперше потрапив до резервного списку національної збірної. Також у його активі є досвід виступів за молодіжну команду "синьо-жовтих", у складі якої він провів 13 поєдинків та забив 1 гол.

Авторитетний портал Transfermarkt оцінює ринкову вартість українського таланту у 4 мільйони євро. Чинна угода хавбека з польським клубом розрахована до літа 2027 року.

Хто такий Максим Хлань

23-річний уродженець Житомира. Вихованець футбольних академій київського "Динамо" та львівських "Карпат".

У складі "левів" дебютував у дорослому футболі в 2020 році. У січні 2021-го підписав контракт із луганською "Зорею", з якою став бронзовим призером УПЛ сезону-2022/23.

У вересні 2023 року на правах вільного агента приєднався до гданської "Лехії". У сезоні-2023/24 забив 9 голів у 25 матчах, допомігши команді виграти Першу лігу Польщі.

У серпні 2025-го підписав дворічну угоду з "Гурніком" (Забже).