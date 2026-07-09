Украинский бриллиант из Польши заинтересовал известные европейские клубы

Украинский вингер польского "Гурника" (Забже) Максим Хлань привлек внимание сразу нескольких известных европейских команд. 23-летний футболист стал одним из главных открытий в прошлом сезоне, что спровоцировало серьезный интерес к нему на трансферном рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на авторитетного инсайдера Руди Галетти .

Претенденты на вингера

По информации источника, в услугах украинского полузащитника серьезно заинтересованы испанский "Эспаньол", бельгийский "Андерлехт" и нидерландский НЭК "Неймеген".

Сообщается, что переговорный процесс между сторонами уже стартовал, однако находится на ранней стадии. Ситуация относительно будущего игрока может получить стремительное развитие в ближайшие недели.

Феноменальный сезон в Польше

Прошлый сезон стал настоящим бенефисом для Хланя в составе "Гурника". Украинский хавбек стал ключевой фигурой команды Забже, отыграв 32 матча во всех турнирах, в которых отличился 8 забитыми мячами и оформил 6 результативных передач.

Вместе с "трехцветными" Максим выиграл Кубок Польши, добыл серебряные медали национального первенства и завоевал для клуба путевку в квалификацию Лиги чемпионов.

Яркая и стабильная игра футболиста не осталась незамеченной и в Украине. В мае вингер впервые попал в резервный список национальной сборной. Также в его активе опыт выступлений за молодежную команду "сине-желтых", в составе которой он провел 13 поединков и забил 1 гол.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость украинского таланта в 4 миллиона евро. Действующее соглашение хавбека с польским клубом рассчитано до лета 2027 года.

Кто такой Максим Хлань

23-летний уроженец Житомира. Воспитанник футбольных академий киевского "Динамо" и львовских "Карпат".

В составе "львов" дебютировал во взрослом футболе в 2020 году. В январе 2021-го подписал контракт с луганской "Зарей", с которой стал бронзовым призером УПЛ сезона-2022/23.

В сентябре 2023 года на правах свободного агента присоединился к гданьской "Лехии". В сезоне-2023/24 забил 9 голов в 25 матчах, помог команде выиграть Первую лигу Польши.

В августе 2025-го подписал двухлетнее соглашение с "Гурником" (Забже).