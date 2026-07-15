"Шахтер" остался без важного игрока перед стартом сезона

Донецкий "Шахтер" понес серьезную кадровую потерю во время летнего межсезонья. Атакующий полузащитник команды Эгиналду не сможет помочь "горнякам" на старте нового футбольного года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную страницу ФК "Шахтер" в Instagram.

21-летний бразильский легионер получил травму во время летних сборов. Повреждение оказалось достаточно серьезным, поэтому медицинский штаб "горняков" принял решение о хирургическом вмешательстве.

Эгиналду успешно прооперировали в одной из профильных клиник Германии. Сейчас футболист уже начал процесс реабилитации, однако он точно пропустит остальные подготовительные сборы команды и первые официальные туры нового сезона.

Серьезная потеря "горняков"

Бразилец защищает цвета украинского гранда с лета 2023-го года, когда его приобрели у "Васко да Гама" за 3,5 миллиона евро. За это время он стал неотъемлемой частью атакующей линии дончан.

В активе форварда – 84 матча за "Шахтер". В них он отличился 19-ю забитыми голами и отдал 13 результативных передач.

Планы "Шахтера" на лето

В настоящее время подопечные Арды Турана продолжают подготовку к защите чемпионского титула на собрании в Словении. Впереди у команды запланирован ряд контрольных поединков.

А новый розыгрыш украинской Премьер-лиги действующий чемпион откроет уже 3 августа матчем против "Кудровки". Осенью же дончан ждет старт в основном раунде Лиги чемпионов.