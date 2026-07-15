ua en ru
Ср, 15 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Спорт »

"Шахтар" лишився без важливого гравця перед стартом сезону

20:23 15.07.2026 Ср
2 хв
Півзахисник "гірників" переніс операцію в Німеччині
aimg Малюгін Микита
"Шахтар" лишився без важливого гравця перед стартом сезону Футболіст вже почав довгий процес реабілітації (Фото: fcshakhtar, Instagram)
Будь у курсі, а не в шоці! Додай змісту своїй стрічці разом з РБК-Україна в Google

Донецький "Шахтар" зазнав серйозної кадрової втрати під час літнього міжсезоння. Атакувальний півзахисник команди Егіналду не зможе допомогти "гірникам" на старті нового футбольного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну сторінку ФК "Шахтар" в Instagram.

21-річний бразильський легіонер отримав травму під час літніх зборів. Пошкодження виявилось достатньо серйозним, тож медичний штаб "гірників" ухвалив рішення про хірургічне втручання.

Егіналду успішно прооперували в одній із профільних клінік Німеччини. Наразі футболіст уже розпочав процес реабілітації, проте він точно пропустить решту підготовчих зборів команди та перші офіційні тури нового сезону.

Серйозна втрата "гірників"

Бразилець захищає кольори українського гранда з літа 2023-го року, коли його придбали у "Васко да Гама" за 3,5 мільйона євро. За цей час він став невіддільною частиною атакувальної лінії донеччан.

В активі форварда - 84 матчі за "Шахтар". В них він відзначився 19-ма забитими голами та віддав 13 результативних передач.

Плани "Шахтаря" на літо

Наразі підопічні Арди Турана продовжують підготовку до захисту чемпіонського титулу на зборах у Словенії. Попереду в команди заплановано низку контрольних поєдинків.

А новий розіграш української Прем'єр-ліги чинний чемпіон відкриє вже 3 серпня матчем проти "Кудрівки". Восени ж на донеччан чекає старт в основному раунді Ліги чемпіонів.

Раніше ми повідомляли про іншу кадрову втрату "Шахтаря" - неприємне пошкодження отримав талановитий юніор. Натомість "Динамо" змогло вберегти свого головного таланта - нападник висловив бажання продовжити виступи за киян.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Шахтар УПЛ Футбол
Новини
Українські спецпризначенці дронами уразили "енергетичну основу" Криму
Українські спецпризначенці дронами уразили "енергетичну основу" Криму
Аналітика
Від Катовиць до Балі: куди і навіщо київські забудовники переносять будівельні майданчики
Марія Волощукредактор РБК-Україна Від Катовиць до Балі: куди і навіщо київські забудовники переносять будівельні майданчики