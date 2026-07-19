"Гірники" переїжджають в Англію: "Шахтар" шукає нові стадіони для виступів в ЛЧ

Донеччани визначилися з пріоритетною країною для проведення домашніх матчів у Лізі чемпіонів сезону-2026/27. Керівництво чемпіонів України планує грати матчі цього турніру в Англії.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на авторитетне британське видання The Athletic .

Офіційні представники донецького клубу вже вирушили на переговори до столиці Великої Британії. Наразі "гірники" розглядають варіанти оренди арен у трьох лондонських клубів-представників АПЛ.

Йдеться про "Челсі" та стадіон "Стемфорд Брідж", "Брентфорд" та стадіон "Gtech Ком'юніті" і "Фулгем" та стадіон "Крейвен Коттедж". Ці клуби об'єднує те, що вони не змогли пробитися до єврокубків на цей сезон.

Цей фактор суттєво полегшить логістику та календар, тому шанси на успішне завершення переговорів для української команди є дуже високими.

Розрахунок на мегаприбуток

Переїзд на Туманний Альбіон є стратегічним рішенням менеджменту "Шахтаря". Окрім безпекових факторів, клуб розраховує на фінансовий успіх через величезний інтерес британських уболівальників до матчів Ліги чемпіонів.

Це, а також висока купівельна спроможність англійців можуть забезпечити українському гранду рекордний прибуток від продажу квитків та комерційних прав.

Домашні арени "гірників"

Після початку російської агресії в 2014-му році "Шахтар" був вимушений залишити домашній стадіон "Донбас арена". До 2022-го року матчі донеччан в єврокубках приймали стадіони у Львові та Харкові.

А після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну "Шахтар" був змушений грати єврокубкові домашні поєдинки за кордоном. Раніше притулком для "помаранчево-чорних" ставали стадіони у Польщі та Німеччині.