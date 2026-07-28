rbc.ua
UA | RU
Вівторок, 28 липня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Інше |
Головна Футбол Несподіваний вибір: Туран назвав місто, де "Шахтар" гратиме домашні матчі Ліги чемпіонів
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 28 липня 2026 · 10:23

Несподіваний вибір: Туран назвав місто, де "Шахтар" гратиме домашні матчі Ліги чемпіонів

Головний тренер "гірників" розповів про труднощі з УЄФА та анонсував переїзд до Великої Британії
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Несподіваний вибір: Туран назвав місто, де "Шахтар" гратиме домашні матчі Ліги чемпіонів
Арда Туран хотів би грати на стадіоні в Туреччині (Фото: shakhtar.com)

Донецький "Шахтар" визначився із місцем проведення своїх домашніх єврокубкових поєдинків. У майбутньому сезоні "гірники" прийматимуть суперників у Лондоні.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на коментар Арди Турана виданню Fanatik.

Причини вибору та труднощі з УЄФА

За словами головного тренера донеччан, клуб першочергово розглядав варіант із проведенням домашніх зустрічей у Туреччині, аби зіграти перед пристрасними місцевими вболівальниками. Однак суворі регламентні вимоги УЄФА завадили втіленню цих планів.

"Схоже, що ми гратимемо в Лондоні. Ми хотіли приїхати до Туреччини, але вимоги УЄФА створюють великі труднощі. В іншому випадку грати перед турецькими уболівальниками - в Гезтепе, Бурсі, Ескішехірі - було б чудово. Нічого не вдієш. Ми чекаємо на наших уболівальників у Лондоні: українців, турків - усіх", - розповів Арда Туран.

Де саме гратимуть "гірники"

Хоча остаточну арену наразі офіційно не затверджено, серед головних кандидатів на приймання матчів українського чемпіона розглядають домашні стадіони лондонських клубів - "Стемфорд Брідж" (домашня арена "Челсі"), а також арени "Брентфорда" чи "Фулгема".

Поєдинки основного раунду Ліги чемпіонів стартують вже у вересні.

Раніше ми повідомляли, що "Шахтар" шукав нові стадіони для виступів в Лізі чемпіонів.

Головні матчі
Ліга конференцій 29 липня 20:00
Копенгаген - : - Полісся
Ліга Європи 30 липня 20:45
ПАОК - : - Динамо
Ліга конференцій 30 липня 21:30
Гент - : - ЛНЗ
Головні новини
Скандал із Пірло: Мальдіні та Леонардо залишили збірну Італії через 16 днів після призначення Скандал із Пірло: Мальдіні та Леонардо залишили збірну Італії через 16 днів після призначення Український гонщик знову піднявся на подіум Формули-4 Український гонщик знову піднявся на подіум Формули-4 Арбітр фіналу ЧС-2026 несподівано закінчив кар'єру Арбітр фіналу ЧС-2026 несподівано закінчив кар'єру
Точки зору
Дмитро Базелевський
Леброн щось знає, якщо відмовився від грошей "Лейкерс" Дмитро Базелевський Баскетбольний тренер, оглядач
Данило Вереітін
Світло в кінці тунелю: "Динамо", "Полісся" та ЛНЗ не засмутили в єврокубках Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Михайло Метревелі
Українські клуби у єврокубках: чого чекати від "Динамо", "Полісся" та "ЛНЗ" Михайло Метревелі Медіаменеджер, спортивний функціонер
Максим Гайовий
Сушкін та Грищук будуть легітимними у національній збірній України Максим Гайовий Баскетбольний оглядач