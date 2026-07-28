Несподіваний вибір: Туран назвав місто, де "Шахтар" гратиме домашні матчі Ліги чемпіонів

Донецький "Шахтар" визначився із місцем проведення своїх домашніх єврокубкових поєдинків. У майбутньому сезоні "гірники" прийматимуть суперників у Лондоні.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на коментар Арди Турана виданню Fanatik.
За словами головного тренера донеччан, клуб першочергово розглядав варіант із проведенням домашніх зустрічей у Туреччині, аби зіграти перед пристрасними місцевими вболівальниками. Однак суворі регламентні вимоги УЄФА завадили втіленню цих планів.
"Схоже, що ми гратимемо в Лондоні. Ми хотіли приїхати до Туреччини, але вимоги УЄФА створюють великі труднощі. В іншому випадку грати перед турецькими уболівальниками - в Гезтепе, Бурсі, Ескішехірі - було б чудово. Нічого не вдієш. Ми чекаємо на наших уболівальників у Лондоні: українців, турків - усіх", - розповів Арда Туран.
Хоча остаточну арену наразі офіційно не затверджено, серед головних кандидатів на приймання матчів українського чемпіона розглядають домашні стадіони лондонських клубів - "Стемфорд Брідж" (домашня арена "Челсі"), а також арени "Брентфорда" чи "Фулгема".
Поєдинки основного раунду Ліги чемпіонів стартують вже у вересні.
Раніше ми повідомляли, що "Шахтар" шукав нові стадіони для виступів в Лізі чемпіонів.