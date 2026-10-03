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Баскетбол 03 октября 2026 · 18:53

Перелом после большого перерыва: "Черкасские Мавпы" дожали "Нико-Баскет"

"Черкасские Мавпы" успешно стартовали в новом сезоне Суперлиги GGBET, одержав выездную победу над "Нико-Баскетом"
Игорь Ильин Игорь Ильин Редактор новостей отдела «Спорт»
Перелом после большого перерыва: "Черкасские Мавпы" дожали "Нико-Баскет"
"Черкасские Мавпы" против "Нико-Баскет" (фото: ФБУ)
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После равной борьбы в первой половине черкасцы перехватили инициативу и решили исход встречи после большого перерыва.

Об этом сообщает Sport RBC.UA

"Мавпы" переломили ход игры

После первой четверти николаевцы вели 25:18, а на большой перерыв ушли с преимуществом 41:38. После перерыва черкасцы перехватили инициативу, выиграли третью четверть 26:16, а заключительную — 25:14, доведя матч до уверенной победы — 89:71

Самым результативным в составе победителей стал Евгений Коровяков — 18 очков, 9 подборов и 4 передачи. В "Нико-Баскете" Ярослав Карпюк оформил дабл-дабл — 18 очков и 15 подборов.

Турнирное положение

Для обеих команд это был первый матч сезона-2026/27. На данный момент "Мавпы" занимают 5-е место, а николаевцы — 9-е. У обеих команд еще есть игра в запасе. Всего в новом сезоне Суперлиги выступают 10 команд, а регулярный чемпионат пройдет в три круга.

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Теги: Баскетбол
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