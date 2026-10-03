Перелом после большого перерыва: "Черкасские Мавпы" дожали "Нико-Баскет"

После равной борьбы в первой половине черкасцы перехватили инициативу и решили исход встречи после большого перерыва.

"Мавпы" переломили ход игры

После первой четверти николаевцы вели 25:18, а на большой перерыв ушли с преимуществом 41:38. После перерыва черкасцы перехватили инициативу, выиграли третью четверть 26:16, а заключительную — 25:14, доведя матч до уверенной победы — 89:71

Самым результативным в составе победителей стал Евгений Коровяков — 18 очков, 9 подборов и 4 передачи. В "Нико-Баскете" Ярослав Карпюк оформил дабл-дабл — 18 очков и 15 подборов.

Турнирное положение

Для обеих команд это был первый матч сезона-2026/27. На данный момент "Мавпы" занимают 5-е место, а николаевцы — 9-е. У обеих команд еще есть игра в запасе. Всего в новом сезоне Суперлиги выступают 10 команд, а регулярный чемпионат пройдет в три круга.