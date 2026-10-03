Златан воровал велосипеды, отказал Венгеру и забивал через себя: 7 фактов об Ибрагимовиче

Златан Ибрагимович давно стал больше чем просто футболистом – его имя ассоциируется с уверенностью, яркими голами и незаурядным характером. Шведский нападающий прошел путь от улиц Росенгорда до самых известных клубов Европы, оставив после себя десятки памятных историй. Рассказываем семь фактов о карьере и жизни одного из самых харизматичных форвардов XXI века.

Златан воровал велосипеды – и однажды украл велосипед тренера

Ибрагимович вырос в Росенгорде – районе Мальме, где уличная жизнь сильно повлияла на его характер. В детстве Златан неоднократно воровал велосипеды, а однажды объектом его "охоты" стал даже велосипед футбольного тренера. Впоследствии сам футболист рассказывал, что именно уличный футбол научил его не бояться соперников и постоянно придумывать что-нибудь нестандартное.

В 17 лет он получил черный пояс из тхэквондо

Футбол был не единственным увлечением будущей суперзвезды. В подростковом возрасте Ибрагимович занимался тхэквондо и в 17 лет получил чёрный пояс. Навыки этого вида спорта помогли ему развить координацию и гибкость – качества, которые стали частью его фирменного футбольного стиля.

Златан отказал Арсену Венгеру

Еще молодым футболистом Ибрагимович мог оказаться в лондонском "Арсенале". Арсен Венгер пригласил шведа на просмотр, но Златан отказался проходить тестирование и в конце концов избрал другой путь. Эта история хорошо иллюстрирует характер футболиста, который еще на старте карьеры был уверен в своих силах.

Гол Англии через себя с 30 метров

В ноябре 2012 года Швеция побеждала Англию со счетом 4:2, а все четыре гола хозяев забил Ибрагимович. Последний стал легендарным: после неудачного выхода Джо Харта со штрафной Златан пробил через себя примерно с 30 метров. За этот шедевр он получил премию ФИФА Пушкаша за лучший гол года.

Еще до этого он забивал Италии пяткой

На Евро-2004 Ибрагимович продемонстрировал свою любовь к эффектным завершениям. В матче Швеции против Италии он забил пяткой в невероятном стиле, отправив мяч в дальний угол ворот. Этот гол стал одним из первых международных моментов, когда футбольный мир увидел, как нестандартным может быть Златан.

Он стал чемпионом в четырех топ-лигах Европы

Ибрагимович выступал в Нидерландах, Италии, Испании, Франции и Англии, представляя "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Барселону", "Милан", ПСЖ и "Манчестер Юнайтед". При этом чемпионские титулы он получал в Нидерландах, Италии, Испании и Франции. Его карьера фактически стала футбольным путешествием по крупнейшим европейским чемпионатам.

Завершил карьеру в 41 год

Последним клубом Ибрагимовича стал "Милан", за который он выступал уже во второй раз. В сезоне-2021/22 швед помог команде выиграть чемпионат Италии, а летом 2023 объявил о завершении карьеры в возрасте 41 года. За сборную Швеции Златан провел 122 матча и забил 62 гола, став лучшим бомбардиром истории национальной команды.