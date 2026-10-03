Златан крав велосипеди, відмовив Венгеру та забивав через себе: 7 фактів про Ібрагімовича

Златан Ібрагімович давно став більше ніж просто футболістом – його ім'я асоціюється із впевненістю, яскравими голами та неабияким характером. Шведський нападник пройшов шлях від вулиць Росенгорда до найвідоміших клубів Європи, залишивши по собі десятки пам'ятних історій. Розповідаємо сім фактів про кар'єру та життя одного з найхаризматичніших форвардів XXI століття.

Златан крав велосипеди – і одного разу поцупив велосипед тренера

Ібрагімович виріс у Росенгорді – районі Мальме, де вуличне життя сильно вплинуло на його характер. У дитинстві Златан неодноразово крав велосипеди, а одного разу об'єктом його "полювання" став навіть велосипед футбольного тренера. Згодом сам футболіст розповідав, що саме вуличний футбол навчив його не боятися суперників і постійно вигадувати щось нестандартне.

У 17 років він отримав чорний пояс із тхеквондо

Футбол був не єдиним захопленням майбутньої суперзірки. У підлітковому віці Ібрагімович займався тхеквондо і в 17 років отримав чорний пояс. Навички цього виду спорту допомогли йому розвинути координацію та гнучкість – якості, які згодом стали частиною його фірмового футбольного стилю.

Златан відмовив Арсену Венгеру

Ще молодим футболістом Ібрагімович міг опинитися в лондонському "Арсеналі". Арсен Венгер запросив шведа на перегляд, але Златан відмовився проходити тестування і зрештою обрав інший шлях. Ця історія добре ілюструє характер футболіста, який ще на старті кар'єри був упевнений у власних силах.

Гол Англії через себе з 30 метрів

У листопаді 2012 року Швеція перемагала Англію з рахунком 4:2, а всі чотири голи господарів забив Ібрагімович. Останній став легендарним: після невдалого виходу Джо Харта зі штрафного майданчика Златан пробив через себе приблизно з 30 метрів. За цей шедевр він отримав премію ФІФА Пушкаша за найкращий гол року.

Ще до цього він забивав Італії п'ятою

На Євро-2004 Ібрагімович уже продемонстрував свою любов до ефектних завершень. У матчі Швеції проти Італії він забив п'ятою у неймовірному стилі, відправивши м'яч у дальній кут воріт. Цей гол став одним із перших міжнародних моментів, коли футбольний світ побачив, наскільки нестандартним може бути Златан.

Він став чемпіоном у чотирьох топлігах Європи

Ібрагімович виступав у Нідерландах, Італії, Іспанії, Франції та Англії, представляючи "Аякс", "Ювентус", "Інтер", "Барселону", "Мілан", ПСЖ та "Манчестер Юнайтед". При цьому чемпіонські титули він здобував у Нідерландах, Італії, Іспанії та Франції. Його кар'єра фактично стала футбольною мандрівкою найбільшими європейськими чемпіонатами.

Завершив кар'єру у 41 рік

Останнім клубом Ібрагімовича став "Мілан", за який він виступав уже вдруге. У сезоні-2021/22 швед допоміг команді виграти чемпіонат Італії, а влітку 2023 року оголосив про завершення кар'єри у віці 41 року. За збірну Швеції Златан провів 122 матчі та забив 62 голи, ставши найкращим бомбардиром в історії національної команди.