rbc.ua
UA | RU
Субота, 03 жовтня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Зимові види | Інше |
Головна Баскетбол Перелом після великої перерви: "Черкаські Мавпи" дотиснули "Ніко-Баскет"
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Баскетбол 03 жовтня 2026 · 18:53

Перелом після великої перерви: "Черкаські Мавпи" дотиснули "Ніко-Баскет"

"Черкаські Мавпи" успішно стартували у новому сезоні Суперліги GGBET, здобувши виїзну перемогу над "Ніко-Баскетом"
Ігор Ільїн Ігор Ільїн Редактор новин відділу «Спорт»
Перелом після великої перерви: "Черкаські Мавпи" дотиснули "Ніко-Баскет"
"Черкаські Мавпи" проти "Ніко-Баскет" (фото: ФБУ)
Add as a preferred source on Google

Після рівної боротьби у першій половині черкасці перехопили ініціативу та вирішили долю зустрічі після великої перерви.

Про це повідомляє Sport RBC.UA

"Мавпи" перевернули гру

Після першої чверті миколаївці вели 25:18, а на велику перерву пішли з перевагою 41:38. Після перерви черкасці перехопили ініціативу, виграли третю чверть 26:16, а заключну — 25:14, довівши матч до впевненої перемоги – 89:71

Найрезультативнішим у складі переможців став Євген Коровяков — 18 очок, 9 підбирань та 4 передачі. У «Ніко-Баскета» Ярослав Карпюк оформив дабл-дабл — 18 очок та 15 підбирань.

Турнірне становище

Для обох команд це був перший матч сезону-2026/27. Наразі "Мавпи" посідають 5-е місце, а миколаївці – 9-е. У обох колективів ще є гра у запасі. Усього в новому сезоні Суперліги виступають 10 команд, а регулярний чемпіонат проходитиме у три кола.

Раніше "Рівне" та "Харківські Соколи" яскраво відкрили новий сезон Суперліги

Теги: Баскетбол
Головні матчі
Ліга націй 3 жовтня 19:00
Хорватія - : - Англія
Ліга націй 3 жовтня 21:45
Іспанія - : - Чехія
Ліга націй 3 жовтня 21:45
Швейцарія - : - Словенія
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 Favbet
3 VBET
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
Анатолій Дем'яненко: "Футбол не стоїть на місці, він іде вперед, як і життя" Анатолій Дем'яненко: "Футбол не стоїть на місці, він іде вперед, як і життя" Златан крав велосипеди, відмовив Венгеру та забивав через себе: 7 фактів про Ібрагімовича Златан крав велосипеди, відмовив Венгеру та забивав через себе: 7 фактів про Ібрагімовича Є два кандидати: стали відомі дата та місце наступного бою Ломаченка Є два кандидати: стали відомі дата та місце наступного бою Ломаченка
Точки зору
Андрій Столярчук
Паралельна реальність Мальдери, слабкий матч Забарного: чому Україна програла Північній Ірландії Андрій Столярчук Спортивний коментатор, журналіст
Малюгін Микита
"Диявольська" стабільність: чому виступи "Манчестер Юнайтед" не повинні розчаровувати Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Сергій Лук'яненко
Порох у порохівницях закінчується, а дива трапляються: уроки Берінчика та Хрговича Сергій Лук'яненко Спортивний коментатор
Олександр Чепілко
Залаштунки вечору боксу на O2 Arena: чому Ітаума – Хргович не виглядає супербоєм Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch