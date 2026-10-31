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Зимові види 31 жовтня 2026 · 09:47

Хет-трик Лунделля та розгром у Калгарі: результати НХЛ

"Флорида" продовжила серію поразок "Вінніпега", "Нью-Джерсі" здолав "Вегас", а "Калгарі" впевнено переграв "Сіетл"
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Хет-трик Лунделля та розгром у Калгарі: результати НХЛ
Головним героєм ігрового дня став Антон Лунделль (Фото: NHL.com)

У ніч на 31 жовтня за київським часом відбулися три матчі регулярного чемпіонату НХЛ. Головними героями ігрового дня стали Антон Лунделль, який оформив перший хет-трик у кар'єрі, Джек Х'юз, який відзначився дублем, а також Метт Коронато, який набрав чотири очки.

Про результати матчів НХЛ розповідає Sport RBC.UA.

Лунделль оформив перший хет-трик у кар'єрі

"Флорида Пантерз" на власному майданчику перемогла "Вінніпег Джетс" із рахунком 5:2. Головним героєм зустрічі став Антон Лунделль, який уперше у своїй кар'єрі в НХЛ закинув три шайби за один матч.

Господарі відкрили рахунок наприкінці першого періоду завдяки голу Сема Райнхарта. У другій двадцятихвилинці Лунделль подвоїв перевагу «Пантерз», однак Кайл Коннор реалізував більшість у форматі 5 на 3 та скоротив відставання гостей.

Згодом Сет Джонс також відзначився голом у більшості, а на початку третього періоду Морган Беррон знову наблизив "Вінніпег" до суперника. Втім, кінцівка залишилася за господарями. Лунделль спочатку закинув четверту шайбу "Флориди", а згодом оформив хет-трик, відправивши шайбу у порожні ворота.

Перемога стала для "Флориди" третьою поспіль. Натомість "Вінніпег" продовжив невдалу серію до восьми поразок поспіль (0-6-2).

"Флорида Пантерз" - "Вінніпег Джетс" - 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)

Грицюк і Х'юз оформили дублі

"Нью-Джерсі Девілз" на виїзді здолав "Вегас Голден Найтс". Арсеній Грицюк та Джек Х'юз, які закинули по дві шайби.

Воротар "Нью-Джерсі" Коннор Хеллебак відбив 19 кидків та здобув другу поспіль перемогу після переходу до команди. У складі "Вегаса" відзначилися Стоун та Барбашев, а Мітч Марнер віддав дві результативні передачі. Воротар Адіна Гілла завершив зустріч із 27 сейвами.

Для "Нью-Джерсі" ця перемога стала п'ятою в останніх шести матчах. "Вегас" натомість програв четвертий із попередніх п'яти поєдинків.

"Вегас Голден Найтс" - "Нью-Джерсі Девілз" - 2:5 (2:2, 0:2, 0:1)

Коронато набрав чотири очки

У ще одному матчі ігрового дня "Калгарі Флеймз" на домашньому льоду впевнено переміг "Сіетл Кракен". Найрезультативнішим гравцем зустрічі став Метт Коронато, який записав до свого активу гол та три результативні передачі. Це його перший чотириочковий матч у кар'єрі НХЛ.

Окрім Коронато, у складі переможців результативно зіграли Фарабі (гол та дві передачі), а також Фрост і Гридін (по голу та асисту). Воротар Дастін Вулф відбив 20 кидків.

"Калгарі" здобув п'яту перемогу в останніх шести матчах та продовжив домашню переможну серію до п'яти поєдинків.

"Калгарі Флеймз" - "Сіетл Кракен" - 6:2 (1:1, 3:1, 2:0)

Раніше ми повідомляли, що "Анахайм" та "Баффало" влаштували гольову перестрілку в регулярці НХЛ.

Теги: Хокей НХЛ
Головні матчі
УПЛ 31 жовтня 13:00
Верес - : - Чорноморець
АПЛ 31 жовтня 14:30
Челсі - : - Манчестер Юнайтед
Ла Ліга 31 жовтня 15:00
Леванте - : - Атлетіко
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