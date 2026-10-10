rbc.ua
UA | RU
Суббота, 10 октября 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Зимние виды | Другое |
Главная Футбол Остался вне игры: федерация футбола Португалии отстранила Роналду от сборной
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 10 октября 2026 · 15:54

Остался вне игры: федерация футбола Португалии отстранила Роналду от сборной

Федерация открыла дисциплинарное дело после того, как форвард досрочно покинул расположение команды
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Остался вне игры: федерация футбола Португалии отстранила Роналду от сборной
Против Роналду завели дело (Фото: cristiano, Instagram)
Add as a preferred source on Google

Криштиану Роналду получил временное отстранение от сборной Португалии. Федерация футбола страны открыла дисциплинарное производство после того, как нападающий покинул расположение команды.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на издание A Bola.

Дело против легенды

Португальская федерация футбола официально объявила о начале дисциплинарного производства по Криштиану Роналду. Решение было принято 9 октября 2026 года, а сам процесс получил статус срочного.

В заявлении отмечается, что дело было открыто для выяснения возможных дисциплинарных последствий событий, о которых стало известно 7 октября. В то же время в отношении нападающего определили предварительное отстранение, которое не является автоматическим. До этого действовало автоматическое временное отстранение , предусмотренное регламентом.

Окончательное решение о возможном наказании футболиста еще не принято.

Детали конфликта

Дисциплинарное дело связано с тем, что Роналду досрочно покинул расположение сборной Португалии во время международного собрания. Инцидент произошел на фоне спора с новым главным тренером национальной команды Жорже Жезушем.

Конфликт возник из-за разногласий между футболистом и наставником по поводу его роли в команде и участия в матчах. После отъезда нападающего федерация приступила к рассмотрению обстоятельств его поведения.

Статистика Роналду в сборной

Криштиану Роналду остается одной из самых выдающихся фигур в истории португальского футбола. Форвард провел за национальную команду 234 матча, забил 146 голов и отдал 45 результативных передач.

Вместе со сборной нападающий выиграл чемпионат Европы-2016, а также Лигу наций в 2019 и 2025 годах.

Дальнейшее участие Роналду в матчах национальной команды будет зависеть от дисциплинарного производства и окончательного решения федерации.

Ранее мы рассказывали, что Роналду раскрыл всю правду о конфликте в сборной Португалии.

Теги: Футбол Криштиану Роналду
Главные матчи
УПЛ 10 октября 13:00
Черноморец - : - Харьков
УПЛ 10 октября 13:00
Оболонь - : - Кривбасс
УПЛ 10 октября 13:00
Колос - : - Эпицентр
🏆 Рейтинг букмекеров
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Играйте ответственно.
Главные новости
Борьба за дебют на Итоговом турнире: Костюк провела тренировку после травмы Борьба за дебют на Итоговом турнире: Костюк провела тренировку после травмы Продолжили традицию: ультрас "Шахтера" сожгли флаг так называемой "ДНР" во время матча УПЛ Продолжили традицию: ультрас "Шахтера" сожгли флаг так называемой "ДНР" во время матча УПЛ Разведка перед Олимпиадой: Магучих рассказала, когда и где будет готовиться к новому сезону Разведка перед Олимпиадой: Магучих рассказала, когда и где будет готовиться к новому сезону
Мнения
Кирилл Круторогов
Сборная Украины: поблагодарим за разочарование Кирилл Круторогов Спортивный комментатор, журналист, автор книги "Бомбардир"
Андрей Столярчук
Параллельная реальность Мальдеры, слабый матч Забарного: почему Украина проиграла Северной Ирландии Андрей Столярчук Спортивный комментатор, журналист
Малюгин Никита
"Дьявольская" стабильность: почему выступления "Манчестер Юнайтед" не должны разочаровывать Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Сергей Лукьяненко
Порох в пороховницах заканчивается, а чудеса случаются: уроки Беринчика и Хрговича Сергей Лукьяненко Спортивный комментатор