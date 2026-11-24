"Юта Джаз" Святослава Михайлюка потерпела выездное поражение от "Лос-Анджелес Лейкерс" в матче регулярного сезона НБА. Украинский баскетболист на этот раз не смог продемонстрировать результативность, позволившую ему накануне установить личный рекорд.

"Юта" навязала борьбу, но не удержала темп

"Лос-Анджелес Лейкерс" контролировали ход встречи после первой половины матча, однако "Юта" смогла вернуть интригу благодаря сильной третьей четверти. "Джаз" сократили отставание и создали хозяевам площадки проблемы, но в заключительном отрезке "Лейкерс" дожали соперника и довели матч до победы – 109:94.

Михайлюк скромно отыграл после рекордного матча

Святослав Михайлюк провел на паркете 25 минут, за которые набрал 4 очка, сделал 3 подбора и отдал 2 результативных передачи.

Украинец реализовал всего 1 из 7 бросков с игры. Это гораздо более скромный результат по сравнению с предыдущей встречей против "Далласа", в которой он набрал рекордные для себя 39 очков.

Дончич стал самым результативным в матче

Лидер "Лейкерс" Лука Дончич провел продуктивный матч против "Юты". Словенский баскетболист записал в свой актив 28 очков и 8 подборов, помог команде одержать домашнюю победу.