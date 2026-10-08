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Футбол 08 октября 2026 · 11:50

Роналду грозит жесткая дисквалификация из-за скандального демарша в сборной

Многолетний вклад в успехи команды может смягчить приговор
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Роналду грозит жесткая дисквалификация из-за скандального демарша в сборной
Криштиану Роналду (фото: Getty Images)
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Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду оказался в эпицентре беспрецедентного дисциплинарного скандала из-за преждевременного ухода из расположения национальной команды. 41-летний нападающий уже получил автоматическое отстранение.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на A Bola.

Роналду уже под санкциями

Поведение Криштиану Роналду, который покинул расположение сборной Португалии перед матчем в Дании, нарушило 160-ю статью Дисциплинарного регламента Федерации футбола Португалии.

Как объяснил спортивный юрист и судья трибунала ФИФА Гонсалу Алмейда, форвард уже находится под действием автоматического временного отстранения от участия в матчах национальной команды.

По словам эксперта, избежать санкций нападающему не удастся, поскольку правила четко определяют наказание за немотивированный уход из команды - от одного до шести месяцев дисквалификации и денежный штраф - от 510 до 1020 евро.

В то же время публичное признание игрока в своих соцсетях может сыграть ему на руку и позволить сократить срок наказания вдвое.

Что может смягчить приговор

Впереди дело ждет рассмотрение в Дисциплинарном совете ФФП. Ожидается, что процесс будет максимально быстрым, чтобы решить судьбу капитана до следующих матчей команды в ноябре против Дании и Уэльса.

Среди факторов, которые могут смягчить приговор, юристы выделяют отсутствие у форварда дисциплинарных нарушений в прошлом и его многолетний вклад в успехи сборной. В таком случае минимальная санкция для Роналду может составить 15 дней дисквалификации и 255 евро штрафа.

Сам Роналду в специальном заявлении полностью признал вину и отметил, что его статус капитана должен рассматриваться как отягчающее обстоятельство, а уступки или поблажки в этом вопросе недопустимы.

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Теги: Футбол Лига наций Португалия Криштиану Роналду
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