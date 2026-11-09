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Футбол 09 ноября 2026 · 16:09

Тревожный сигнал перед Лигой наций: почему футболист "Динамо" пропустил тренировку сборной

Национальная команда рискует остаться без ключевого нападающего
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Тревожный сигнал перед Лигой наций: почему футболист "Динамо" пропустил тренировку сборной
Матвей Пономаренко (фото: ФК "Динамо")

Нападающий киевского "Динамо" Матвей Пономаренко пропустил открытую тренировку национальной сборной Украины в Ужгороде. Форвард может пропустить решающие поединки "сине-желтых".

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на "Український футбол".

Что случилось с Пономаренко

После Классического с донецким "Шахтером" 20-летний нападающий покидал поле, прихрамывая. А уже во время сбора национальной команды не смог выйти на тренировку вместе с партнерами.

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера подтвердил, что футболисту потребуется углубленное медицинское обследование.

"Пономаренко сегодня должен пройти МРТ. После этого мы уже будем знать о его состоянии", – заявил итальянский специалист.

В текущем сезоне Пономаренко отметился за "Динамо" семью голами и одной результативной передачей в 18 матчах во всех турнирах. За национальную команду нападающий сыграл в трех поединках Лиги наций сезона-2026/27, проведя на поле в общей сложности 133 минуты.

Календарь и турнирное положение в Лиге наций

Уже в ближайшие дни украинскую команду ждут важные испытания в турнире. 14 ноября подопечные Мальдеры сыграют на выезде против Северной Ирландии, а 17 ноября проведут номинально домашний поединок с Грузией.

Сейчас сборная Украины занимает третью строчку в своей группе Лиги наций, имея четыре очка после четырех сыгранных туров. "Сине-желтые" отстают от второй команды группы, Венгрии, на три балла, а от лидера квартета, Северной Ирландии, – на четыре пункта.

Ранее Дарио Срна сделал заявление об удалении в матче "Шахтера" с "Динамо".

Теги: Футбол Лига наций Динамо
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