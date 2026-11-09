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Футбол 09 ноября 2026 · 12:25

"Красная решила почти все": Срна сделал заявление об удалении в матче "Шахтера" с "Динамо"

Топ-менеджер "горняков" откровенно оценил скандальный эпизод и обратился к судьям УПЛ
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Красная решила почти все": Срна сделал заявление об удалении в матче "Шахтера" с "Динамо"
Дарио Срна (фото: ФК "Шахтер")

Спортивный директор донецкого "Шахтера" Дарио Срна прокомментировал результат принципиального противостояния против киевского "Динамо". Функционер дал оценку ключевому эпизоду поединка, полностью изменившему ход игры во втором тайме.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на YouTube-канал "ПроФутбол Digital".

Красная карточка и вопросы к судейству

Центральный матч тура завершился нулевой ничьей, однако главной темой для обсуждений стало удаление защитника "горняков" Винисиуса Тобиаса в начале второго тайма. Бразилец отмахнулся от Владислава Дубинчака во время борьбы перед угловым ударом. Главный арбитр Дмитрий Панчиншин сначала ограничился желтой карточкой, но после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора удалил игрока.

Дарио Срна признал справедливость наказания для своего футболиста, однако подчеркнул необходимость единых стандартов судейства для всех участников чемпионата.

"Первый тайм был хорошим. Мы создали много моментов, но не забили. Красная карточка решила почти все. Нам потом было тяжело. Хочу сказать, что у нас была чистая красная карточка, чтобы не было вопросов. Правила на футбольном поле в Украине должны быть одинаковыми для всех. И у Михавко была чистая красная карточка в кубковом матче, и теперь у Тобиаса", – подчеркнул Срна.

Турнирное положение после Классического

Несмотря на удаление и игру в меньшинстве на протяжении всего второго тайма, "горняки" отстояли ничью, которая позволила "Шахтеру" сохранить первую строчку в турнирной таблице УПЛ.

Впрочем, житомирское "Полесье" отстает от донецкой команды всего на одно очко и имеет матч в запасе.

Также узнайте, о чем рассказал Кендзерек после Классического.

Теги: Футбол УПЛ Шахтер Динамо Дарио Срна
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