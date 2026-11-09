"Красная решила почти все": Срна сделал заявление об удалении в матче "Шахтера" с "Динамо"

Красная карточка и вопросы к судейству

Центральный матч тура завершился нулевой ничьей, однако главной темой для обсуждений стало удаление защитника "горняков" Винисиуса Тобиаса в начале второго тайма. Бразилец отмахнулся от Владислава Дубинчака во время борьбы перед угловым ударом. Главный арбитр Дмитрий Панчиншин сначала ограничился желтой карточкой, но после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора удалил игрока.

Дарио Срна признал справедливость наказания для своего футболиста, однако подчеркнул необходимость единых стандартов судейства для всех участников чемпионата.

"Первый тайм был хорошим. Мы создали много моментов, но не забили. Красная карточка решила почти все. Нам потом было тяжело. Хочу сказать, что у нас была чистая красная карточка, чтобы не было вопросов. Правила на футбольном поле в Украине должны быть одинаковыми для всех. И у Михавко была чистая красная карточка в кубковом матче, и теперь у Тобиаса", – подчеркнул Срна.

Турнирное положение после Классического

Несмотря на удаление и игру в меньшинстве на протяжении всего второго тайма, "горняки" отстояли ничью, которая позволила "Шахтеру" сохранить первую строчку в турнирной таблице УПЛ.

Впрочем, житомирское "Полесье" отстает от донецкой команды всего на одно очко и имеет матч в запасе.