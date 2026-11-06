Новая молодежка Украины: 10 новичков и экс-игрок сборной Португалии

Молодежная сборная Украины начинает новый этап своей истории. После невыхода на чемпионат Европы-2027 главный тренер Дмитрий Михайленко взялся за формирование обновленной команды, в которую вошли немало новых лиц.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
Украинская молодежка отправляется в испанский город Сан-Педро-дель-Пинатар (провинция Мурсия), где проведет полноценный учебно-тренировочный сбор и два контрольных поединка.
Первым соперником подопечных Дмитрия Михайленко станет сборная Шотландии U-21 – этот матч состоится в четверг, 12 ноября. Уже через пять дней, во вторник, 17 ноября, "сине-желтые" померяются силами со сверстниками из США. Оба поединка начнутся в 15:00 по киевскому времени.
В списке вызванных футболистов присутствуют игроки европейских клубов. В частности, во вратарской линии обращает на себя внимание Назар Домчак из чешской "Славии", который недавно дебютировал в Лиге чемпионов в матче против лондонского "Арсенала".
В атаке тренерский штаб рассчитывает на легионеров Дмитрия Богданова из немецкого "Энерги" и Богдана Попова из итальянского "Эмполи".
В целом нынешний вызов отличился существенным обновлением состава. Тренерский штаб привлек сразу 10 потенциальных дебютантов. Львиная доля новичков приходится на полузащиту: Ярослав Караман, Александр Иванов, Виктор Цуканов, Даниил Тепляков, Данило Кайдалов, а также представитель словацкого "Погронье" Максим Химинец.
Отдельно стоит отметить хавбека португальской "Браги" Даниэля Роззувайло, который имеет опыт выступлений за сборную Португалии U-15. Он является натурализованным португальцем украинского происхождения.
Среди новых лиц также – голкипер Назар Макаренко, защитники Егор Абрамов и Александр Гавриленко.
Полный состав молодежной сборной Украины:
Вратари: Назар Домчак ("Славия", Чехия), Денис Марченко ("Карпаты"), Назар Макаренко ("Полесье").
Защитники: Данило Малов ("Лехия", Польша), Александр Сорока ("Гент", Бельгия), Кирилл Дигтярь, Даниэль Вернаттус, Егор Абрамов (все – "Металлист"), Владислав Захарченко, Максим Коробов (оба – "Динамо"), Александр Гавриленко ("Уния Скерневице", Польша).
Полузащитники: Алексей Талпа ("Маккаби Нетания", Израиль), Богдан Редушко ("Динамо"), Богдан Будко (АЗ, Нидерланды), Ярослав Шевченко ("Кривбасс"), Ярослав Караман, Александр Иванов (оба – "Полесье"), Виктор Цуканов ("Шахтер"), Даниил Тепляков, Данило Кайдалов (оба – "Металлист"), Максим Химинец ("Погронье", Словакия), Даниэль Роззувайло ("Брага", Португалия).
Нападающие: Дмитрий Богданов ("Энерги", Германия), Богдан Попов ("Эмполи", Италия).
Ранее Олег Лужный назвал состав сборной U-19 на решающие матчи квалификации Евро-2027.