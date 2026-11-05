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Футбол 05 ноября 2026 · 12:18

Игроки "Наполи", "Боруссии" и "Вердера": объявлен состав Украины U-19 на отбор Евро-2027

Олег Лужный рассекретил обойму юношеской сборной на решающие матчи квалификации в Италии
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Игроки "Наполи", "Боруссии" и "Вердера": объявлен состав Украины U-19 на отбор Евро-2027
Сборная Украины U-19 (фото: УАФ)

Юношеская сборная Украины по футболу начинает борьбу за выход на чемпионат Европы-2027. Главный тренер команды Олег Лужный определился с игроками, которые представят "сине-желтых" в ноябрьском квалификационном раунде.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Когда и с кем сыграет Украина

Поединки второго квалификационного раунда в группе А6 состоятся в итальянской Анконе. Сборную Украины ждет насыщенный календарь в ноябре: 11 ноября "сине-желтые" сыграют с Израилем (13:00 по Киеву), 14 ноября встретятся с хозяйкой мини-турнира Италией (16:30), а 17 ноября проведут матч против Румынии (14:00).

Выбор Лужного

Тренерский штаб во главе с Олегом Лужным вызвал в команду 21 футболиста. Среди украинских клубов наиболее широко представлены донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо". Также в составе есть многочисленная группа легионеров из чемпионатов Италии, Германии, Англии, Португалии, Хорватии, Венгрии и США.

Официальная заявка юношеской сборной Украины (U-19)

  • Вратари: Ростислав Баглай ("Шахтер"), Денис Талько ("Полесье"), Остап Михайлюк ("Риу Аве", Португалия).

  • Защитники: Егор Шерстюк ("Металлист"), Никита Калюжный ("Шахтер"), Данило Огородник, Назар Иваськив (оба – "Динамо"), Никита Мельник ("Наполи", Италия), Артем Мурадян ("Боруссия" Менхенгладбах, Германия).

  • Полузащитники: Артем Зубрий, Александр Чорненький (оба – "Шахтер"), Павел Люсин ("Динамо"), Иван Багрий ("Харьков"), Патрик Сикут ("Питерборо Юнайтед", Англия), Тарас Веприк ("Колорсити", Венгрия), Илья Кутья, Адам Гурам (оба – "Хайдук", Хорватия), Виталий Глют ("Чикаго Файр", США), Александр Ткаченко ("Вердер", Германия).

  • Нападающие: Александр Дедов ("Карпаты"), Кирилл Сердюк ("Штутгарт", Германия).

Игроки &quot;Наполи&quot;, &quot;Боруссии&quot; и &quot;Вердера&quot;: объявлен состав Украины U-19 на отбор Евро-2027

Ранее стало известно, что один из лидеров сборной Украины получил травму в преддверии матчей Лиги наций.

Теги: Футбол
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