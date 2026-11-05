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Футбол 05 листопада 2026 · 12:18

Гравці "Наполі", "Боруссії" та "Вердера": оголошено склад України U-19 на відбір Євро-2027

Олег Лужний розсекретив обойму юнацької збірної на вирішальні матчі кваліфікації в Італії
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Гравці "Наполі", "Боруссії" та "Вердера": оголошено склад України U-19 на відбір Євро-2027
Збірна України U-19 (фото: УАФ)

Юнацька збірна України з футболу розпочинає боротьбу за вихід на чемпіонат Європи-2027. Головний тренер команди Олег Лужний визначився з гравцями, які представлятимуть "синьо-жовтих" у листопадовому кваліфікаційному раунді.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт Української асоціації футболу.

Коли та з ким зіграє Україна

Поєдинки другого кваліфікаційного раунду в групі А6 відбудуться в італійській Анконі. На збірну України чекає насичений календар у листопаді: 11 листопада синьо-жовті зіграють з Ізраїлем (13:00 за Києвом), 14 листопада зустрінуться з господаркою міні-турніру Італією (16:30), а 17 листопада проведуть матч проти Румунії (14:00).

Вибір Лужного

Тренерський штаб на чолі з Олегом Лужним викликав у команду 21 футболіста. З вітчизняних команд найбільше представлені донецький "Шахтар" і київське "Динамо". Також присутня численна група легіонерів із чемпіонатів Італії, Німеччини, Англії, Португалії, Хорватії, Угорщини та США.

Офіційна заявка юнацької збірної України (U-19)

  • Воротарі: Ростислав Баглай ("Шахтар"), Денис Талько ("Полісся"), Остап Михайлюк ("Ріу Аве", Португалія).
  • Захисники: Єгор Шерстюк ("Металіст"), Нікіта Калюжний ("Шахтар"), Данило Огороднік, Назар Іваськів (обидва – "Динамо"), Микита Мельник ("Наполі", Італія), Артем Мурадян ("Боруссія" Менхенгладбах, Німеччина).
  • Півзахисники: Артем Зубрій, Олександр Чорненький (обидва – "Шахтар"), Павло Люсін ("Динамо"), Іван Багрій ("Харків"), Патрик Сикут ("Пітерборо Юнайтед", Англія), Тарас Веприк ("Колорсіті", Угорщина), Ілля Кут'я, Адам Гурам (обидва – "Хайдук", Хорватія), Віталій Глют ("Чикаго Файр", США), Олександр Ткаченко ("Вердер", Німеччина).
  • Нападники: Олександр Дєдов ("Карпати"), Кірілл Сердюк ("Штутгарт", Німеччина).

Гравці &quot;Наполі&quot;, &quot;Боруссії&quot; та &quot;Вердера&quot;: оголошено склад України U-19 на відбір Євро-2027

Раніше стало відомо, що один із лідерів збірної України отримав травму напередодні матчів Ліги націй.

Теги: Футбол
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