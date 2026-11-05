Гравці "Наполі", "Боруссії" та "Вердера": оголошено склад України U-19 на відбір Євро-2027

Юнацька збірна України з футболу розпочинає боротьбу за вихід на чемпіонат Європи-2027. Головний тренер команди Олег Лужний визначився з гравцями, які представлятимуть "синьо-жовтих" у листопадовому кваліфікаційному раунді.

Коли та з ким зіграє Україна

Поєдинки другого кваліфікаційного раунду в групі А6 відбудуться в італійській Анконі. На збірну України чекає насичений календар у листопаді: 11 листопада синьо-жовті зіграють з Ізраїлем (13:00 за Києвом), 14 листопада зустрінуться з господаркою міні-турніру Італією (16:30), а 17 листопада проведуть матч проти Румунії (14:00).

Вибір Лужного

Тренерський штаб на чолі з Олегом Лужним викликав у команду 21 футболіста. З вітчизняних команд найбільше представлені донецький "Шахтар" і київське "Динамо". Також присутня численна група легіонерів із чемпіонатів Італії, Німеччини, Англії, Португалії, Хорватії, Угорщини та США.

Офіційна заявка юнацької збірної України (U-19)