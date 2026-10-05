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Футбол 05 жовтня 2026 · 23:45

Україна програла Угорщині та ускладнила собі боротьбу за вихід із групи Ліги націй

"Синьо-жовті" поступилися угорцям у четвертому турі турніру та залишилися з чотирма очками у групі B2.
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Україна програла Угорщині та ускладнила собі боротьбу за вихід із групи Ліги націй
Збірна України програла угорцям у 4-му турі Ліги націй (фото: Getty Images)
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Збірна України зазнала другої поспіль поразки у Лізі націй УЄФА сезону-2026/27. У четвертому турі "синьо-жовті" у словацькій Трнаві поступилися Угорщині з рахунком 1:2. Після цієї невдачі команда Андреа Мальдери ускладнила своє турнірне становище.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Хід матчу Україна – Угорщина

Україна та Угорщина розпочали матч у Трнаві за боротьбу за важливі очки у групі B2. Перед поєдинком команди мали по чотири очки, тоді як лідер групи Північна Ірландія випереджала їх на три пункти.

Перший тайм не потішив глядачів голами. Однак майже одразу по перерві угорці спромоглися відкрити рахунок: Мілан Тот вивів свою команду вперед. Мінімальна перевага гостей трималася до 83-ї хвилини. Збірна України заробила кутовий, подачу з правого флангу легким доторком головою по м'ячу замкнув Роман Яремчук.

Утім, відсвяткувати це взяття воріт команда Андреа Мальдери не встигла. Буквально за півтори хвилини угорська команда провела швидку атаку, яка завершилася влучним ударом Марка Чінгера.

У підсумку фінальний свисток зафіксував перемогу Угорщини з рахунком 2:1.

Ця поразка стала другою поспіль для України у Лізі націй. У попередньому турі команда Мальдери поступилася Північній Ірландії з рахунком 0:3. До цього українці перемогли Угорщину в Будапешті (1:0) та зіграли внічию з Грузією (0:0).

Ліга націй. 4-й тур

Україна – Угорщина – 1:2

Голи: Яремчук, 83 – Тот, 52; Чінгер, 85.

Україна програла Угорщині та ускладнила собі боротьбу за вихід із групи Ліги націй
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Турнірна таблиця

Після чотирьох турів Україна має 4 очки. Стільки ж набрала Угорщина, однак після очної зустрічі саме угорці отримали важливу перевагу в боротьбі за позиції у групі.

Лідирує Північна Ірландія, яка перед четвертим туром мала 7 очок. Грузія залишалася на четвертому місці з одним балом.

Наступні матчі збірної України

У листопаді збірна України проведе два заключні поєдинки групового етапу Ліги націй. 14 листопада команда Андреа Мальдери зіграє на виїзді проти Північної Ірландії.

17 листопада "синьо-жовті" завершать груповий етап домашнім матчем проти Грузії. Саме ці зустрічі можуть визначити підсумкове місце України у квартеті.

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Теги: Футбол
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