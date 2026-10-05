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Футбол 05 жовтня 2026 · 00:11

Перемоги Португалії та Нідерландів і осічка Німеччини: як зіграли в Лізі А

Нідерланди здолали Сербію, Данія мінімально перемогла Уельс, а німці не змогли забити Греції
Ігор Ільїн Ігор Ільїн Редактор новин відділу «Спорт»
Перемоги Португалії та Нідерландів і осічка Німеччини: як зіграли в Лізі А
Гонсалу Рамуш святкує переможний м'яч у ворота Норвегії (фото: UEFA)
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У неділю, 4 жовтня, відбулися чотири матчі четвертого туру Ліги націй у дивізіоні A. Португалія та Нідерланди здобули домашні перемоги з однаковим рахунком, Данія вивезла три очки з Уельсу, а зустріч Греції та Німеччини завершилася без голів.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Нідерланди – Сербія

Нідерландці відкрили рахунок на 31-й хвилині завдяки Тену Копмейнерсу, який відзначився прямим ударом зі штрафного. Втім, уже за чотири хвилини Михайло Цветкович головою відновив рівновагу.

Вирішальний момент стався у другому таймі. На 72-й хвилині Джошуа Зіркзе завершив комбінацію господарів та приніс Нідерландам перемогу.

Нідерланди – Сербія – 2:1

Португалія – Норвегія

Португалія проводила зустріч без Кріштіану Роналду, та зуміла здобути три очки. Норвежці першими вийшли вперед, проте господарі переломили перебіг матчу.

Жоау Канселу зрівняв рахунок, а в другому таймі Гонсалу Рамуш забив вирішальний м'яч. Наприкінці зустрічі господарі залишилися в меншості після вилучення Франсішку Консейсау, проте втримали перевагу та продовжили переможну серію.

Португалія – Норвегія – 2:1

Вельс – Данія

У Кардіффі долю матчу вирішив один епізод. Данці отримали право на пенальті наприкінці зустрічі, а Расмус Гойлунд реалізував одинадцятиметровий.

Уельсу відігратися вже не вдалося, тож Данія здобула мінімальну виїзну перемогу.

Вельс – Данія – 0:1

Греція – Німеччина

Німеччина більше володіла м'ячем та створювала моменти, однак забити грекам так і не змогла.

У першому таймі Джонатан Буркардт відправив м'яч у ворота, проте після перегляду VAR взяття воріт скасували. У підсумку команди завершили зустріч без забитих м'ячів.

Греція – Німеччина – 0:0

Раніше Мальдера відповів на питання перед матчем Ліги Націй проти Угорщини.

Теги: Ліга націй
Головні матчі
Ліга націй 4 жовтня 21:45
Португалія - : - Норвегія
Ліга націй 4 жовтня 21:45
Греція - : - Німеччина
Ліга націй 4 жовтня 21:45
Нідерланди - : - Сербія
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