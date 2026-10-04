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Футбол 04 жовтня 2026 · 22:00

Сутичка з угорцями та кадрові проблеми: Мальдера відповів на питання перед матчем

У збірній України розповіли про стан Михайліченка, Зубкова та Шапаренка, а також прокоментували конфлікт у попередній грі
Ігор Ільїн Ігор Ільїн Редактор новин відділу «Спорт»
Сутичка з угорцями та кадрові проблеми: Мальдера відповів на питання перед матчем
Андреа Мальдера та Віктор Циганков на передматчевій пресконференції (фото: УАФ)
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Тренер збірної України Андреа Мальдера розповів про кадрові проблеми команди перед матчем з Угорщиною та прокоментував масову сутичку, яка сталася наприкінці попередньої зустрічі команд. Своєю думкою щодо інциденту також поділився півзахисник Віктор Циганков.

Про це повідомляє Sport RBC.UA. з посиланням на УАФ.

Сутичку з угорцями залишили в минулому

Мальдера наголосив, що в збірній України не вважають події попередньої зустрічі додатковою мотивацією перед новим матчем.

"Ні, те, що сталося в кінці гри, – частина футболу. Як тільки фінальний свисток пролунав, все закінчилося. Ми дуже поважаємо угорців, народ, нам було приємно грати на їх стадіоні. Деякі речі, які там трапилися, так буває, і це закінчується після фінального свистка", – заявив Мальдера.

Циганков також зазначив, що команда не зациклюється на конфлікті та готується до нового поєдинку з колишнім настроєм.

"Це частина футболу, кожна гра різна. Ми готуємось з таким же запалом і з вірою в те, що ми завтра зможемо перемогти і порадувати наших вболівальників", – сказав Циганков.

Кадрові проблеми збірної України

Окремо Мальдера розповів про стан футболістів, які не тренувались напередодні зустрічі.

"Михайліченко, ймовірно, не зможе зіграти. У нього була застуда протягом останніх днів. Зубков – у нього біль у спині, завтра зранку вирішуватимемо, чи він зможе зіграти. Шапаренко має проблеми з ногою", – розповів Мальдера.

Раніше повідомлялось, що Судаков не зіграє з Угорщиною в Лізі націй

Теги: Ліга націй
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