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Футбол 04 октября 2026 · 22:00

Стычка с венграми и кадровые проблемы: Мальдера ответил на вопросы перед матчем

В сборной Украины рассказали о состоянии Михайличенко, Зубкова и Шапаренко, а также прокомментировали конфликт в предыдущей игре
Игорь Ильин Игорь Ильин Редактор новостей отдела «Спорт»
Стычка с венграми и кадровые проблемы: Мальдера ответил на вопросы перед матчем
Андреа Мальдера и Виктор Цыганков на предматчевой пресс-конференции (фото: УАФ)
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Тренер сборной Украины Андреа Мальдера рассказал о кадровых проблемах команды перед матчем с Венгрией и прокомментировал массовую стычку, которая произошла в конце предыдущей встречи команд. Своим мнением по поводу инцидента также поделился полузащитник Виктор Цыганков.

Об этом сообщает Sport RBC.UA. со ссылкой на УАФ.

Схватку с венграми оставили в прошлом

Мальдер подчеркнул, что в сборной Украины не считают события предыдущей встречи дополнительной мотивацией перед новым матчем.

"Нет, то, что произошло в конце игры, – часть футбола. Как только финальный свисток раздался, все закончилось. Мы очень уважаем венгров, народ, нам было приятно играть на их стадионе. Некоторые вещи, которые там случились, так бывает, и это заканчивается после финального свистка", – заявил Мальдера.

Цыганков также отметил, что команда не зацикливается на конфликте и готовится к новому поединку с прежним настроением.

"Это часть футбола, каждая игра разная. Мы готовимся с таким же энтузиазмом и с верой в то, что мы завтра сможем победить и порадовать наших болельщиков", – сказал Цыганков.

Кадровые проблемы сборной Украины

Отдельно Мальдера рассказал о состоянии футболистов, не тренировавшихся накануне встречи.

"Михайличенко, вероятно, не сможет сыграть. У него была простуда в течение последних дней. Зубков - у него боль в спине, завтра будем утром решать, сможет ли он сыграть. У Шапаренко проблемы с ногой", - рассказал Мальдера.

Ранее сообщалось, что Судаков не сыграет с Венгрией в Лиге наций.

Теги: Лига наций
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