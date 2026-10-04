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Футбол 04 октября 2026 · 12:46

Досадный удар для сборной: Судаков не сыграет с Венгрией в Лиге наций

Хавбек "Бенфики" досрочно покинул лагерь национальной команды из-за травмы
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Досадный удар для сборной: Судаков не сыграет с Венгрией в Лиге наций
Георгий Судаков в матче за сборную Украины (фото: УАФ)
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Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков не поможет команде в ближайшем матче Лиги наций против Венгрии. Хавбек получил повреждение в поединке против Северной Ирландии и возвращается в расположение своего клуба.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на УАФ.

Что известно о травме

Инцидент произошел во втором тайме матча 3-го тура группового этапа против Северной Ирландии (0:3). На 64-й минуте защитник соперников Броди Спенсер жестко сфолил против Георгия Судакова, выполнив подкат сзади.

После оказания медицинской помощи хавбек пытался продолжить игру, однако из-за сильной боли вынужден был снова сесть на газон. На 68-й минуте тренерский штаб заменил его на Александра Назаренко.

Досадный удар для сборной: Судаков не сыграет с Венгрией в Лиге наций

Последствия для сборной

Из-за полученного повреждения Судаков не сможет принять участие в матче 4-го тура Лиги наций против Венгрии, который состоится в понедельник, 5 октября.

Футболист уже покинул расположение национальной команды и возвращается в свой клуб – португальскую "Бенфику" – для детального обследования и восстановления.

В текущем розыгрыше Лиги наций на счету хавбека 1 ассист в 2 матчах.

Ранее Дмитрий Ризнык извинился перед болельщиками за грубый фейл в матче Лиги наций.

Теги: Футбол Лига наций
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