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Футбол 04 жовтня 2026 · 12:46

Прикрий удар для збірної: Судаков не зіграє з Угорщиною в Лізі націй

Хавбек "Бенфіки" достроково залишив табір національної команди через травму
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Прикрий удар для збірної: Судаков не зіграє з Угорщиною в Лізі націй
Георгій Судаков у матчі за збірну України (фото: УАФ)
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Півзахисник збірної України Георгій Судаков не допоможе команді у найближчому матчі Ліги націй проти Угорщини. Хавбек отримав пошкодження у поєдинку проти Північної Ірландії та повертається до розташування свого клубу.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на УАФ.

Що відомо про травму

Інцидент стався у другому таймі матчу 3-го туру групового етапу проти Північної Ірландії (0:3). На 64-й хвилині захисник суперників Броді Спенсер жорстко сфолив проти Георгія Судакова, виконавши підкат ззаду.

Після надання медичної допомоги хавбек намагався продовжити гру, проте через сильний біль змушений був знову сісти на газон. На 68-й хвилині тренерський штаб замінив його на Олександра Назаренка.

Прикрий удар для збірної: Судаков не зіграє з Угорщиною в Лізі націй

Наслідки для збірної

Через отримане пошкодження Судаков не зможе взяти участь у матчі 4-го туру Ліги націй проти Угорщини, який відбудеться в понеділок, 5 жовтня.

Футболіст уже залишив розташування національної команди та повертається до свого клубу – португальської "Бенфіки" – для детального обстеження та відновлення.

У поточному розіграші Ліги націй на рахунку хавбека 1 асист у 2 матчах.

Раніше Дмитро Різник вибачився перед уболівальниками за грубий фейл у матчі Ліги націй.

Теги: Футбол Ліга націй
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