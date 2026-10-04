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Футбол 04 октября 2026 · 14:52

Не только Судаков: еще трое футболистов сборной Украины рискуют пропустить матч с Венгрией

Кто не тренировался вместе с командой в преддверии поединка
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Не только Судаков: еще трое футболистов сборной Украины рискуют пропустить матч с Венгрией
Александр Зубков (фото: УАФ)
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Сборная Украины продолжает подготовку к матчу 4-го тура Лиги наций против Венгрии. В преддверии важного поединка команда столкнулась с кадровыми нюансами.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Sport.ua.

Ситуация на тренировке

Накануне матча с Венгрией на тренировке сборной Украины работали 22 полевых игрока и три вратаря.

Кроме Георгия Судакова, который из-за травмы, полученной в поединке против Северной Ирландии (0:3), вернулся в расположение "Бенфики" , занятие пропустили еще трое футболистов. Не тренировались вместе с командой Николай Шапаренко, Богдан Михайличенко и Александр Зубков.

В то же время полевые футболисты, вышедшие в стартовом составе в матче против Северной Ирландии, проводили разминку отдельно от остальной команды.

Когда Украина сыграет с Венгрией

Матч четвертого тура Лиги наций между Украиной и Венгрией состоится в словацкой Трнаве в понедельник, 5 октября. Стартовый свисток раздастся в 21:45 по киевскому времени.

Для команд это будет уже вторая встреча во время нынешней международной паузы. В первом туре Лиги наций "сине-желтые" победили венгров в Будапеште со счетом 1:0.

Ранее Дмитрий Ризнык извинился перед болельщиками за грубый фейл в матче Лиги наций.

Теги: Футбол Лига наций
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